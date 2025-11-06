David Trueba ensalza a David Verdaguer en 'Siempre es invierno': "Te hace reír y llorar, como el emérito al contar sus intimidades"

David Trueba conversa en este vídeo con Wyoming, Dani Mateo y Sandra Sabatés sobre 'Siempre es invierno', su nueva película con David Verdaguer que se estrena en cines este viernes 7 de noviembre.

David Trueba visita el 'Sálvame Borbón' de El Intermedio para hablar de su nueva película, 'Siempre es invierno', que se estrena en cines este viernes 7 de noviembre.

Aprovechando su presencia, Dani Mateo le pregunta al director si cree que tras las memorias del rey emérito podría haber una película. En este sentido, Trueba señala con humor que, si sigue viviendo en Abu Dabi, habría que titularla "Siempre es verano".

Sobre su película, adaptación de una de sus propias novelas, Trueba explica en el vídeo sobre estas líneas que, en cierto modo, también es un exilio para el protagonista, "como al emérito le habrá pasado alguna vez".

En 'Siempre es invierno', el cineasta vuelve a trabajar con David Verdaguer después de 'Saben aquell'. Sobre el actor, Trueba asegura que en la película está maravilloso: "Te hace reír, te hace llorar, te emociona, como el emérito cuando nos cuenta sus intimidades", afirma.

El director señala que la película capta la esencia de su novela y defiende que "las películas llegan a mucha más gente que los libros". También indica que mucha gente le había pedido adaptar esta historia por suponer una mirada a la mujer "a partir de una cierta edad, cuando es invisible para la sociedad".

