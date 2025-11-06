Guillermo Fesser, sobre Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York: "La gente vota por el bolsillo y se ha notado"

Guillermo Fesser analiza la victoria de Zohran Mamdani en las elecciones de Nueva York explicando que la gente ya no puede iniciar su vida allí y solo es "un destino para millonarios": "Su lema es hacer la ciudad accesible".

Guillermo Fesser analiza la victoria de Zohran Mamdani en las elecciones a la alcaldía de Nueva York. "La campaña ha sido diseñada por jóvenes", explica el corresponsal de El Intermedio, que destaca que "lo que aparece en las pancartas de 'esto huele a alcalde' es la manera de hablar de la generación Z".

"Él estuvo en la maratón de Nueva York celebrando con la gente y también estuvo en las discotecas", explica Guillermo Fesser, que recuerda que tiene 34 años. Incluso, en TikTok se hizo viral una canción en la que se explicaba cómo se deletrea su nombre ya que había gente que le despreciaba pronunciándolo mal.

Por otro lado, Fesser destaca que "dos millones de votantes acudieron a las urnas": "Esto es inaudito, sobre todo porque el 17% no habían votado nunca". "Esto significa que cuando tocas la fibra la gente se moviliza", asegura el periodista, que destaca que "el reto está en mantener ese activismo y que no se muera como se murió con Obama por la ciudad se necesita".

"Nueva York ya no es la ciudad a la que la gente va a triunfar", asegura Fesser, que destaca que "desde hace unos años solo es un destino para millonarios": "Ya no puedes iniciar tu vida allí, hay gente que trabaja en la ciudad y viven en otro Estado porque no pueden permitirse un piso en Nueva York". "Hay madres solteras que no saben qué hacer con sus hijos porque no hay guarderías", explica Fesser, que destaca que el mensaje del socialista era hacer la ciudad accesible: "La gente vota por el bolsillo y se ha notado".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.