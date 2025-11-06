Una mujer desvela a Thais Villas su encuentro con el rey Juan Carlos: "Me saludo y me dijo que si quería tomar algo"

Thais Villas lleva a la calle el debate sobre la figura del rey emérito en una entrega especial de 'Hablando se enciende la gente' con 'exclusiva' incluida. El momento, en este vídeo de El Intermedio.

La memorias del rey emérito han vuelto a llevar a la calle el debate sobre la figura de don Juan Carlos. Thais Villas reúne en una entrega especial de 'Hablando se enciende la gente' a personas a favor y en contra de la reconciliación y el regreso a España del monarca.

Mientras los partidarios defienden que "quien esté libre de pecado que tire la primera piedra", los detractores recuerdan las "tropelías" del rey Juan Carlos y que "se lo llevaba calentito": "¿Cuántas veces hay que perdonarle a ese hombre?", se pregunta una mujer.

En medio del debate, una señora desvela que conoció al rey en Chinchón "con una moto": "Me saludó y me dijo que si quería tomar algo", afirma. "Usted podría haber sido Bárbara Rey 2.0", reacciona Thais.

La mujer asegura que no aceptó "porque iba con mi marido", pero que su hubiera sido ahora habría sido diferente.

En su libro, Juan Carlos I habla mal de Corinna, algo que una señora considera que "está feo". Sin embargo, habla bien de la reina Sofía. Respecto a esta última, una mujer asegura que no habría aguantado tanto.

