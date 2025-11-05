Ahora

Así defiende una mujer el regreso a España del rey Juan Carlos: "Aquí hay tanto sinvergüenza que por uno más no pasa nada"

En una entrega especial de 'Hablando se enciende la gente' con motivo de las memorias del rey Juan Carlos, Thais Villas pregunta a los españoles si están a favor o en contra de la reconciliación y de un regreso del emérito.

La figura del rey Juan Carlos sigue provocando debate en la calle, sobre todo después de la publicación de sus memorias. Por ello, Thais Villas enfrenta en una nueva edición de 'Hablando se enciende la gente' a partidarios y detractores del rey emérito.

Un hombre defiende la reconciliación de Juan Carlos I porque "la familia es lo primero", mientras que una mujer cree que debería volver a España porque "todo el mundo tiene derecho a una oportunidad".

"Es que ese señor ha hecho muchas tropelías", le responde otra mujer, que asegura que el monarca "ha hecho muchas cosas con el dinero de los españoles".

Otra señora se muestra a favor del regreso del rey emérito porque "hay tanto sinvergüenza en España, que por uno mas no pasa nada". En el otro lado, una mujer defiende que, en lugar de Abu Dabi, el monarca debería vivir "en un apartamento de dos habitaciones y pagarle una carrera a los hijos y los nietos, como hacemos los demás".

