Guillermo Fesser, sobre la victoria de Mamdani en Nueva York: "Es un repudio a la política de Trump"

El candidato demócrata ha conseguido convertirse en alcalde de la Gran Manzana. Esto, como señala el corresponsal, es un "punto de esperanza" para los estadounidenses.

Contra todo pronóstico, el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, se proclamaba este martes vencedor de las elecciones al consistorio neoyorkino. Esta no ha sido la única victoria reciente de los demócratas, algo que para Guillermo Fesser es "un punto de esperanza".

"Lo de ayer, quiera Trump o deje de querer, es un repudio a su política", expone el corresponsal. El periodista señala que muchos votantes arrepentidos apostaron por los demócratas ya que, por ejemplo, el presidente prometió bajar los precios algo que no se ha hecho efectivo.

"Mientras él hace fiestas y se construye su Versalles en la Casa Blanca, está imponiendo el sufrimiento a 42 millones de personas a las que está dejando sin ayudas alimentarias innecesariamente", expone Fesser.

El presidente estadounidense no ha ido a los mítines de ningún republicano, "bien porque no quería mojarse, porque pensaba que iban a perder, o bien porque le han pedido que no fuera porque no querían tener ningún lazo con él".

"Lo que ha dicho es que han perdido porque su nombre no estaba en la papeleta", indica el periodista, "y que lo de Mamdani era una decisión entre el comunismo y el sentido común, y ha ganado el comunismo".

