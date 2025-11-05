'Felipe VI', alarmado con el nuevo libro de 'Juan Carlos I': "¿Son tus memorias o tu 'chorboagenda'?"

El Intermedio 'estrena' un nuevo capítulo de su célebre sitsi com protagonizada por Raúl Pérez y el Gran Wyoming, que interpretan a Felipe VI y el rey emérito.

El Gran Wyoming y Raúl Pérez se convierten en el rey Juan Carlos I y Felipe VI en una nueva entrega de 'El Bribón y el Borbón', la sitcom más monárquica de la televisión.

La serie pilla al 'emérito' escribiendo un pasaje muy picante de sus memorias, en concreto, el encuentro que tuvo con Bárbara Rey mientras disfrutaba de una paella cocinada por la vedette. "Papá, por favor, que este es mi despacho", le reprocha 'Felipe', "al final te van a acabar viendo por el palacio".

"¿Tú crees que a Cervantes le estaban interrumpiendo en su creación?", le reprocha. El 'rey' le pregunta a su padre qué está haciendo. Este le cuenta que está repasando los últimos capítulos de sus memorias. "En este libro lo voy a contar todo", desvela.

'Felipe VI' revisa lo que está escribiendo y ve que el primer capítulo está a Corinna Larsen, el segundo a Marta, el tercero a Bárbara. "¿Qué es esto papá? ¿Tus memorias o tu 'chorboagenda'?", pregunta.

"Son las cosas de mi vida que mejor recuerdo", responde el 'emérito'. El 'rey' le sugiera hablar de él o de sus hermanas. "No puedes publicar esto, tiene que ser algo bonito, algo que narre lo que tú has supuesto para la historia de este país", indica 'Felipe'. El 'rey' sigue revisando el texto de su 'padre' y le dice que ese libro "no puede ver la luz". "Eres un sátiro", le dice, y le pide que se marche.

