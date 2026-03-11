Soraya Nárez y el "infierno" de los testigos de Jehová: "Te das cuenta de que la gente alrededor tuya te quiere porque eres obediente"

Andrea Ropero habla con Soraya Nárez, que creció dentro de los testigos de Jehová y que en este vídeo cuenta su particular "infierno" cuando empezó a cuestionar algunas normas de esta organización.

La Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová lleva años intentando arrojar luz sobre esa organización y denunciando todo tipo de abusos. Andrea Ropero ha hablado con Soraya Nárez, extestigo de Jehová que creció creyendo que formaba parte del pueblo elegido de Dios. Sin embargo, cuando empezó a cuestionar algunas normas, pagó un precio altísimo.

En el vídeo sobre estas líneas recuerda que cuando estaba en el colegio "no celebraba el cumpleaños de ninguno de los niños" ni tener actividades con ellos porque eran "mundanos". Tampoco celebraban el Día de la Madre o del Padre, Halloween o Navidad porque se consideraban "celebraciones paganas".

"Las únicas buenas compañías eran los testigos de Jehová", explica Soraya, que asegura que les decían que "el mundo yacía en el poder de Satanás y tarde o temprano la gente del mundo nos iba a alejar de la organización".

Soraya cuenta que su primer conflicto con la organización fue cuando tuvo su primer novio del mundo. "En el momento en el que empiezas a madurar y a no obedecer, es cuando empieza ese infierno, porque te das cuenta de que toda la gente que está alrededor tuya te quiere porque eres obediente", afirma.

Soraya fue expulsada de los testigos de Jehová en dos ocasiones. La primera, señala, fue porque quiso mantener relaciones sexuales con su pareja de fuera de la organización. Cuando lo confesó, asegura que le hicieron todo tipo de preguntas íntimas, desde si había habido penetración hasta si había disfrutado. Después le preguntaron si iba a continuar con esa relación y la expulsaron "porque no estaba demostrando arrepentimiento".

Ser expulsada, apunta, suponía "perder a toda la gente con la que yo me he criado como testigo de Jehová", además de "poner en juego la relación con mi familia".

