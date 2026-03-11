Cristina Gallego, sobre los hombres que valoran a las mujeres por su 'body count': "¿Valor? ¿Largo plazo? ¿Hablan de hipotecas?"

Este término se utiliza para hacer referencia al número de relaciones sexuales que ha tenido una mujer. Así, muchos hombres señalan que, para una relación estable, una mujer de alto 'body count' tiene menos valor.

Sandra Sabatés y Cristina Gallego repasan las 'machistadas' más destacadas de la semana en 'Goles son señores'. "La convocatoria de hoy es escalofriante", señala Sabatés. "Estos titulares da más miedo que la selección italiana de Tassotti", añade Gallego.

El primer 'gol' de la jornada se ha producido en Cariñena, donde una árbitra de la Liga Regional suspendió el encuentro que estaba dirigiendo tras recibir insultos machistas. "Los aficionados del equipo local soltaron perlas como 'puta', 'no vais a salir de aquí vivos' o '¿has follado esta noche?'", cuenta Cristina. "Como escuche esto la Virgen del Pilar, al final si que va a querer ser francesa", añade Sandra.

Pero, no solo en los campos de fútbol se escuchan comentarios machistas. En Internet, por ejemplo, se ha puesto de moda el 'body count', "es decir, valorar a una mujer según el número de relaciones sexuales que haya tenido", explica Gallego.

Sabatés muestra varios ejemplos de influencers "que juzgan a las mujeres y dan casi tanta vergüenza como el peinado de Ronaldo en el Mundial de 2002". Como se puede en las imágenes, afirman cosas como que, para una relación esporádica, una mujer "fácil" tiene más valor ya que "más fácil va a ser follar". En cambio, para una relación estable se debe buscar lo contrario.

"¿Mercado? ¿Valor? ¿Largo plazo? ¿Están hablando de mujeres o de hipotecas?", pregunta Cristina. "A mí desde luego me han entrado ganas de invertir en bolsa, pero en una de papel para vomitar", responde Sandra.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.