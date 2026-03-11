Aznar reaparece para defender a Estados Unidos y cargar contra Europa: "No dice nada porque no tiene nada que decir"

¿Por qué es importante? El expresidente del Gobierno ha defendido lo de siempre: que está justificado intentar cambiar el régimen de Irán y que, aunque no nos guste Donald Trump, hay que estar con Estados Unidos.

A la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no le ha quedado más remedio que rectificarse a sí misma. Este miércoles ha dicho que el derecho internacional y el compromiso de la Unión Europea (UE) con él es inquebrantable. Hace dos días dijo, sin embargo, justo lo contrario. También este miércoles, 11 de marzo, ha hablado el expresidente del Gobierno, José María Aznar, y es curioso, porque ha vuelto a defender lo de siempre: que está justificado intentar cambiar el régimen de Irán y que, aunque no nos guste Donald Trump, hay que estar con Estados Unidos.

Por su parte, el Gobierno ha disculpado a Von der Leyen. "Sin duda, estamos mucho más cómodos con las palabras de Von der Leyen de hoy", ha dicho Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia. Así se ha pronunciado después de que la presidenta de la Comisión Europea infravalorara el derecho internacional.

"Creo que se equivoca por completo si piensa que podemos aceptar un nuevo orden internacional sin respeto a las normas del derecho y solamente con la ley del mas fuerte", ha esgrimido la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras una rectificación en el discurso más que notoria por parte de Von der Leyen.

La presidenta de la Comisión Europea ha pasado así de afirmar que "no podemos confiar en el orden internacional como única forma de defender nuestros intereses", a decir, solo dos días después, que "nuestro compromiso inquebrantable por la paz, los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional son tan centrales hoy como lo fueron en nuestra creación".

En el PP no han comentado este cambio en el guion, aunque Aznar sí ha sentado cátedra. "Los Estados Unidos son una nación que son nuestros amigos, nuestros aliados", ha dicho este miércoles. Así, ha dicho estar con Estados Unidos, aunque no con Trump —al que ha definido como un presidente "populista", contra Irán y que Europa no tiene nada que debatir. "Ahora Europa no dice nada porque no tiene nada que decir", ha dicho.

Aunque hay otros en su partido que sí que creen que Europa tiene mucho que decidir. "Por los valores que representamos, por lo que somos y por el futuro que hay en toda la UE tenemos un muy buen futuro por delante", ha remarcado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.