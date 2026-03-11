Wyoming sugiere cambiar el nombre del libro de Mayor Oreja de 'Una verdad incómoda' a "'Una mentira de mierda'"

José María Aznar ha acompañado este miércoles al exministro de Interior en la presentación de su libro. En él, entre otras cosas, Mayor Oreja señala que hay muchas cosas que se desconocen sobre el atentado del 11M.

Como recuerda el Gran Wyoming, este miércoles, 11 de marzo, "justo hace 22 años que España sufrió el mayor atentado en suelo europeo, dejando 192 víctimas y más de 2.000 heridos". Este episodio terrible, como expone el presentador, "ha dado paso a una competición para ver qué líder conmemora con peor gusto y faltando más al respeto a las víctimas".

"Los ganadores de este año son, sin duda, Jaime Mayor Oreja y José María Aznar", afirma el presentador. El expresidente del Gobierno ha participado en la presentación del libro del exministro de Interior: 'Una verdad incómoda'.

Como indica Wyoming, "el libro dice que hay muchas cosas que todavía no se saben del atentado del 11M, como que ETA estaba al tanto y que todo pudo haber sido obra de un grupo de inteligencia francés que operaba en la sombra y que estaba formado por masones".

"Todo esto es una chorrada que se está inventando Mayor Oreja", señala Wyoming. El presentador cuenta que según el exministro, el atentado del 11M "fue una conspiración en la que participaron las Fuerzas de Seguridad compinchadas con ETA, algunos jueces, los Servicios de Inteligencia de Marruecos y unos espías franceses y masones".

Para Wyoming, lo preocupante no es que esto lo digan "dos frikis", "es que lo dice en un libro un señor que fue ministro de Interior y que lo presenta un señor que sí que era el presidente del Gobierno cuando ocurrió el atentado".

"Este 11M Mayor Oreja y Aznar han decidido conmemorar no el atentado sino la teoría de la conspiración", reflexiona, "la mayor infamia que se llevó a cabo en este país". "Y todo para dos cosas: no aceptar unos resultados electorales que los sacó del poder y no asumir responsabilidades de un atentado consecuencia de una guerra ilegal en la que nos metió, precisamente, el señor Aznar". El presentador considera que debería cambiarse el título del libro de 'Una verdad incómoda' a 'Una mentira de mierda'.

