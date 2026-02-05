El encargado del Café Central habla del cierre del mítico club de jazz por la gentrificación: "A las administraciones no les interesa"

"Se puede cerrar el Café Central, se puede cerrar el Café Gijón y a nadie le importa", lamenta Juantxu Bohigues en esta entrevista de Andrea Ropero donde cuenta que el club de jazz dejará su sitio a un establecimiento de comida rápida.

Andrea Ropero aborda el problema de la gentrificación y cómo está afectando al comercio de toda la vida, que tiene que afrontar los precios de los alquileres disparados, la competencia de las grandes cadenas o la venta por internet.

Un fenómeno que también afecta a bares como el mítico Café Central, un templo del jazz que lleva abierto en el centro de Madrid desde 1982 y que ahora se ve obligado a cerrar sus puertas.

Juantxu Bohigues, encargado del establecimiento, explica que tenían un contrato de alquiler por cuatro años y "queríamos continuar porque esto iba muy bien", pero que de repente los propietarios "no quisieron saber nada de nosotros". A pesar de que incluso ofrecieron pagar un alquiler superior, nunca recibieron respuesta.

Con el cierre del Café Central desaparece un lugar donde se han dado 14.000 conciertos y por el que ha pasado un millón y medio de personas, así como algunos de los artistas más grandes del jazz.

Bohigues señala que el Café Central está totalmente vigente, pues "es muy bonito ver como cada vez el público es más joven". Sin embargo, asegura que "a las administraciones esto no les interesa": "Se puede cerrar el Café Central, se puede cerrar el Café Gijón, se pueden cerrar Los tipos infames y a nadie le importa".

El Café Central echará el cierre en dos meses para, según Bohigues, dejar su sitio a un establecimiento de comida rápida. Vecinos y clientes incondicionales se han movilizado para evitarlo. También el diario 'Le Monde' hablaba de cómo "la especulación inmobiliaria se ha convertido en el ruido de fondo de la capital española". Algo que, según Juantxu, "tiene toda la razón".

El encargado lamenta que estén cerrando muchos sitios que no deberían bajar la verja y pone como ejemplo las dificultades que pasó el Círculo de Bellas Artes hasta que "metieron dinero". Por ello, pide ayuda por parte de las instituciones y asegura que, por su parte, "dinero hay", pues según una revista especializada "somos el octavo club de jazz más importante europeo".

Sin embargo, Bohigues afirma que ya están buscando una nueva ubicación para el Café Central: "Vamos a continuar y este ambiente que nos lo van a quitar, lo vamos a llevar a otro lado".

