El Gran Wyoming hace referencia al Surströmming, una especialidad de la gastronomía sueca cuyo olor es "tan fuerte que es imposible reprimir las náuseas", expone, y se pregunta cómo es posible que el ser humano disfrute de "algo que huele tan mal".

"¿Qué me decís del fútbol?", comenta, pues explica que, en el marco del 'caso Negreira', el juez ha imputado al Barça y a dos de sus expresidentes por un delito de cohecho. Según el magistrado, "el club pagó casi ocho millones de euros al ex número dos de los árbitros españoles como soborno", cuenta el presentador de El Intermedio. "Parece que la tarjeta que más se usaba no era amarilla ni roja, sino la Visa", indica.

Esto se suma a casos de racismo y odio como el que sufrió una niña negra de ocho años que fue acosada y amenazada por ultras del Atleti a las puertas del estadio. "Eso por no hablar de los casos de machismo que afectan a la Federación", señala, y añade: "El fútbol que tanto nos gusta está medio podrido. Urge revisar y sanear las instituciones de este deporte de una vez por todas y librarse de los machistas, racistas, violentos y corruptos".