Wyoming recuerda el rescate bancario de 2012: "Pagamos 66.000 millones por los excesos de la burbuja inmobiliaria"

El Gran Wyoming repasa en El Intermedio las "tradiciones" de final de año y aprovecha para ironizar sobre otra muy española: los rescates a la banca. El presentador critica que, tras años de ayudas públicas, las entidades presuman ahora de beneficios millonarios.

"Estos últimos meses del año están plagados de tradiciones: la cena de Nochebuena, el mensaje del rey, la fiesta de empresa… Algunas de estas costumbres son muy antiguas, pero otras son muy recientes, como el Black Friday", comienza diciendo El Gran Wyoming.

Según el presentador, esto se debe a que "cualquier cosa que se repite con cierta frecuencia es susceptible en convertirse en una tradición". Algo que pasa con todo, como por ejemplo señala Wyoming "robar a todos los españoles".

"Desde la crisis inmobiliaria de 2008 cada cierto tiempo es tradición que la banca nos saque unos miles de millones de euros a los españoles y que nosotros, gente generosa, pues, se los damos así sin decir ni pío", ironiza Wyoming.

El presentador hace referencia a cuando en 2012 los españoles fueron los que pagaron los casi 66.000 millones de euros para "rescatar a la banca" de la crisis que habían provocado ellos "por sus propios excesos durante la burbuja inmobiliaria".

El colmo para Wyoming es que en esa época también se creó un "banco malo y público", es decir, la SAREB. Una entidad pública que se quedó con todas las inversiones (Edificios, solares, pisos, etc.) que en aquel momento la banca no podía rentabilizar.

"¿Y quién se ha encargado todos estos años de gestionar y mantener estas inversiones? ¡Exacto, todos nosotros!", critica y añade que la cosa "puede mejorar" porque tras trece años de rescate ahora "los bancos presumen de sus enormes ganancias mientras los españoles están viviendo una de las peores crisis de vivienda que se recuerdan"

Asimismo, para aquellos ingenuos que todavía piensa qué ha pasado con aquellos pisos y demás que se ha quedado la SAREB, Wyoming les da la respuesta: "Ni puñetera idea". "La última noticia que tenemos es que se disolverá en 2027 dejando una deuda de 16.500 millones de euros que pagaremos todos nosotros", lamenta el Gran Wyoming.

