Wyoming recuerda a Ayuso dónde ha defendido a su pareja: "Actos públicos, visitas, entrevistas y hasta en la Asamblea de Madrid"

Isabel Díaz Ayuso ha sorprendido al evitar pronunciarse sobre el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Sin embargo, El Intermedio ha recordado las numerosas ocasiones en las que la presidenta madrileña sí defendió públicamente a su pareja, Alberto González Amador.

En el día de hoy ha tenido lugar la declaración de Miguel Ángel Rodríguez y Alberto González Amador en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un delito de revelación de secretos. Todo el mundo ha conocido lo que se ha dicho en la sala del Tribunal Supremo, pero la expectación se encontraba fuera, pendiente de la opinión de Isabel Díaz Ayuso.

Para sorpresa de todos, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha preferido mantenerse al margen y no opinar sobre el tema: "No me van a meter en esta situación, en algo que además no tengo nada que ver".

Unas declaraciones que han llamado la atención de El Gran Wyoming. "Hay que reconocerle una cosa a Ayuso, tiene un par de.... Porque ella no se ha metido en este caso, no. Se ha zambullido en él y ha chapoteado alegremente desde el minuto uno", comenta el presentador.

Y para 'hacerle un favor' a Díaz Ayuso, Wyoming ha repasado todas las defensas que ha hecho la presidenta madrileña a su pareja desde que salió a la luz el caso. "Hombre, un poco metida sí que estaba", dice el presentador. "Ha defendido a González Amador en actos públicos, visitas, entrevistas y hasta en la Asamblea de Madrid", apostilla.

