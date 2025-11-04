Así reacciona Alfonso Serrano cuando Isma Juárez le regala un marcapáginas de la Iglesia Aznariana: "Cómo sois..."

José María Aznar ha presentado su nuevo libro, 'Orden y libertad' y, en el acto, se han reunido algunos políticos de referencia del Partido Popular. ¿Conseguirá Isma Juárez que respondan a sus preguntas?

José María Aznar ha publicado un nuevo libro, 'Orden y libertad', e Isma Juárez se ha desplazado hasta la Fundación Rafel Pino para acudir a la presentación del mismo. Como explica el reportero, lo tiene que hacer desde la calle ya que no ha sido acreditado. Juárez, además, ha preparado unos marcapáginas de la Iglesia Aznariana para intentar regalárselos al expresidente popular.

El reportero pregunta a dos hombres que están llegando a la fundación. Estos parecen desconocer que Aznar presenta libro. "Sabía que daba una conferencia", dice uno de ellos. Juárez les dice que el libro se titula 'Orden y libertad'. "¿Qué son más de orden o de libertad?", pregunta. "Eso es para inteligentes", responde uno de ellos, "yo hoy ando un poco mal".

Juárez intenta hablar con varios asistentes, pero estos deciden no responder a sus preguntas. "Estoy aquí solo con la maceta esta", se lamenta, "estaba mejor en el concierto de Lady Gaga". Sorprende a Jaime Mayor Oreja a su llegada, al que pregunta si Aznar ha sido el "mejor presidente de la humanidad". "Ha sido un gran presidente", responde.

Isma charla, después, con Juan José Lucas, expresidente de la Junta de Castilla y León, al que pregunta qué puede hacer para que Aznar le dedique un minuto. "Yo estoy en la fotocopiadora, en estos momentos no tengo influencia para meterte", responde, entre risas.

Alfonso Serrano también asiste a la presentación del libro. "Es el referente espiritual de Isabel Díaz Ayuso", señala el reportero, hablando sobre Aznar. "No, tenemos muchísimos referentes", responde el secretario general del Partido Popular. "En el PSOE son Koldo, Ábalos...", añade. El reportero decide regalar Serrano uno de sus marcapáginas. "Cómo sois, de verdad", responde el secretario general del PP, aunque se lo guarda en el bolsillo.

