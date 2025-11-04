Ahora

Presentación

Así reacciona Alfonso Serrano cuando Isma Juárez le regala un marcapáginas de la Iglesia Aznariana: "Cómo sois..."

José María Aznar ha presentado su nuevo libro, 'Orden y libertad' y, en el acto, se han reunido algunos políticos de referencia del Partido Popular. ¿Conseguirá Isma Juárez que respondan a sus preguntas?

José María Aznar ha presentado su nuevo libro, 'Orden y libertad' y, en el acto, se han reunido algunos políticos de referencia del Partido Popular. ¿Conseguirá Isma Juárez que respondan a sus preguntas?

José María Aznar ha publicado un nuevo libro, 'Orden y libertad', e Isma Juárez se ha desplazado hasta la Fundación Rafel Pino para acudir a la presentación del mismo. Como explica el reportero, lo tiene que hacer desde la calle ya que no ha sido acreditado. Juárez, además, ha preparado unos marcapáginas de la Iglesia Aznariana para intentar regalárselos al expresidente popular.

El reportero pregunta a dos hombres que están llegando a la fundación. Estos parecen desconocer que Aznar presenta libro. "Sabía que daba una conferencia", dice uno de ellos. Juárez les dice que el libro se titula 'Orden y libertad'. "¿Qué son más de orden o de libertad?", pregunta. "Eso es para inteligentes", responde uno de ellos, "yo hoy ando un poco mal".

Juárez intenta hablar con varios asistentes, pero estos deciden no responder a sus preguntas. "Estoy aquí solo con la maceta esta", se lamenta, "estaba mejor en el concierto de Lady Gaga". Sorprende a Jaime Mayor Oreja a su llegada, al que pregunta si Aznar ha sido el "mejor presidente de la humanidad". "Ha sido un gran presidente", responde.

Isma charla, después, con Juan José Lucas, expresidente de la Junta de Castilla y León, al que pregunta qué puede hacer para que Aznar le dedique un minuto. "Yo estoy en la fotocopiadora, en estos momentos no tengo influencia para meterte", responde, entre risas.

Alfonso Serrano también asiste a la presentación del libro. "Es el referente espiritual de Isabel Díaz Ayuso", señala el reportero, hablando sobre Aznar. "No, tenemos muchísimos referentes", responde el secretario general del Partido Popular. "En el PSOE son Koldo, Ábalos...", añade. El reportero decide regalar Serrano uno de sus marcapáginas. "Cómo sois, de verdad", responde el secretario general del PP, aunque se lo guarda en el bolsillo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El novio de Ayuso tira de victimismo con un "o me voy de España o me suicido", apunta al fiscal general por la filtración del mail y marca distancias con M.Á.R.
  2. La salida de Mazón no alivia el inmenso dolor de las víctimas de la DANA: "Nos queda el segundo paso, Mazón a prisión"
  3. Torres insiste en su inocencia, niega una "relación estrecha" con Aldama y anuncia que le demandará: "No hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas"
  4. El emérito reconoce en sus memorias "relaciones extraconyugales" y admite que Corinna tuvo "un impacto nocivo" en su reinado
  5. Recorte de derechos, aranceles y giros de guion: así ha sido el primer año del segundo mandato de Trump
  6. Nuevo impulso en la investigación del crimen de Míriam Vallejo ocurrido hace seis años en Madrid: podría haber más de un asesino