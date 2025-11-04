Wyoming, tras la declaración de Miguel Ángel Rodríguez en el Supremo: "Siempre ha tenido un problema con la verdad"

El presentador de El Intermedio considera que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso "es uno de los principales especialistas de este país en la fabricación de bulos y difamación".

Este martes, Miguel Ángel Rodríguez ha declarado en el Tribunal Supremo en el marco del juicio contra el fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz. "Para entender al personaje detengámonos en su currículum", indica el Gran Wyoming.

El presentador de El Intermedio adelanta que va a pasar por encima "de aquella anécdota de cuando le pillaron conduciendo ebrio después de chocar con varios coches por la calle y cuadriplicando la tasa de alcoholemia".

"Rodríguez es uno de los principales especialistas de este país en la fabricación de bulos y difamación", indica Wyoming, algo que expuso el juez que le condenó por llamar "asesino" y comparar con los nazis al doctor Montes, "un médico que, simplemente, defendía la aplicación de cuidados paliativos y que tuvo que soportar la mayor campaña de desprestigio que puedo recordar".

El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, "siempre ha tenido un problema con la verdad", expone Wyoming. El presentador señala que está obsesionado con los periodistas. "Lo hemos comprobado esta misma tarde en su declaración cuando ha desacreditado a los que considera 'periodistas de izquierdas'", apunta el presentador.

"Muchas veces le hemos visto amenazarlos, hasta empujarles, para él la libertad de prensa es como los horóscopos: algo que tenían antes los periódicos, pero que debería ir desapareciendo", reflexiona. Esto, según Wyoming, hace que no tenga reparos morales en inventarse bulos.

Uno de estos fue que la Fiscalía era la que había propuesto un pacto a González Amador para cerrar su causa, y no al revés como sucedió en realidad. "Este bulo es, precisamente, el origen del juicio contra el fiscal general del estado", apunta Wyoming. "Yo digo bulo, pero él ha reiterado en el Supremo que a eso le llama 'deducción'", afirma.

"Este es Miguel Ángel Rodríguez", indica, que, en su biografía de 'Twitter' señala que le entristece el "cada vez más bajo nivel de la vida pública española". "Está claro que, cuando el nivel está tan bajo, solo nos queda una salida: hacer reír", concluye Wyoming.

