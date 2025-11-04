Nadia Nicolino explica a Thais Villas cómo fue su primer día como camionera: "Pensaba que este mundo iba a ser más machista"

Nadia Nicolino, antigua técnica de farmacia, decidió cambiar de vida tras la pandemia y ahora trabaja como transportista. En su entrevista con Thais Villas, explica cómo pasó de tratar con el público a disfrutar de la soledad y libertad al volante.

Thais Villas entrevista a Nadia Nicolino, una antigua, técnico de farmacia que ahora trabajar como transportista. La joven le cuenta a la reportera que dejó su trabajo porque se llegó a saturar "de estar de cara al público" durante el COVID.

"Quería un trabajo que fuera estando yo sola, sin atender a nadie. Es verdad que con el camión tiene esa falsa libertad que cuando quieras te puedes parar a tomar un café", explica Nadia a Thais.

Su rutina diaria es muy sencilla, se levanta sobre las cinco de la mañana y a las seis ya está arrancando el camión. "Sabes cuando empiezas, pero no cuando acabas", comenta y eso por eso que lleva la cabina del vehículo equipada con todo lo que necesita, como es el caso de una cama.

"Si estoy muy cansada me tumbo un rato para descansar un poco la vista", señala y añade que también lleva una impresora para el tema de los albaranes. Además de una mochila con ropa limpia y un botiquín.

Cuando Thais Villas le pregunta si ha sufrido alguna especie de acoso por ser mujer en un entorno en el que predomina el hombre, esto es lo que dice Nadia Nicolino,. "Pensaba que este mundo iba a ser más machista, iba mentalizada para según que comentarios", reconoce y añade que se llevó una sorpresa cuando conoció a sus compañeros.

"Cuando empecé todo muy bien porque casi todos son padres y abuelos y me tienen supermimada", comenta. Sin embargo, eso no quita que en algunas ocasiones haya recibido faltas de respeto.

