Antonio Maestre, sobre González Amador: "Acaba de mentir delante del tribunal porque en esos ejercicios ya era pareja de Ayuso"

El periodista ha analizado la declaración de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid durante el juicio al fiscal general del Estado.

El periodista Antonio Maestre ha analizado en Más Vale Tarde la declaración de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, durante el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Maestre se ha detenido en el hecho de que González Amador ha negado que fuese pareja de Isabel Díaz Ayuso durante los ejercicios económicos en los que se centra la investigación. "Acaba de mentir delante del tribunal porque en esos ejercicios ya era pareja de Ayuso", ha señalado el periodista.

Sin embargo, ha lamentado que "aquí no pasa nada cuando mientes, dependiendo de quién sea el que miente siendo testigo", por lo tanto, y tal y como ha augurado, "nadie le desdirá el testimonio". Cabe destacar que mentir ante un tribunal podría ser considerado como un delito de falso testimonio, el cual acarrea penas de entre seis meses y dos años de prisión en España.

Por otra parte, ha rememorado que "quien ha matado a González Amador, no ha sido él mismo por hacer facturas falsas", sino que ha sido Miguel Ángel Rodríguez tras "filtrar un correo que fue el que inició la cadena". "Si no se filtra ese correo de Miguel Ángel Rodríguez, no sucede nada más", ha concluido.

