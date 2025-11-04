Wyoming explica qué tipo de fuentes tiene M.A.R.: "Solo una: 'qué coño digo hoy para imputar al Gobierno'"

El Gran Wyoming repasa la declaración de Miguel Ángel Rodríguez ante el Supremo: "En vez de meterte en estos fregados tan feos le habría dado a Ayuso el número de la lotería, bueno... igual se lo dio y era el número de Alberto Quirón".

En este vídeo de El Intermedio, El Gran Wyoming reacciona a las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez durante el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

En su declaración, que se prolongó cerca de una hora y media, M.A.R. fue preguntado por sus conocidos mensajes en redes sociales, en los que afirmaba que el fiscal general del Estado iría "pa'lante".

Según el jefe de gabinete de Ayuso, "era un mensaje en una red social, era un vaticinio y no iba desencaminado... miré donde estamos".

"Pues la verdad es que es muy bueno vaticinando, dijo que el fiscal iba 'pa'lante' y es que lo ha clavado", comenta Wyoming. "Una persona mal pensada diría que eso solo es posible si el jefe de gabinete de Ayuso hubiera movido unos hilos… pero esas cosas aquí no pasan y como yo no soy un mal pensado diré que M.A.R es adivino", reflexiona el presentador.

Sin embargo, le lanza un consejo: "En vez de meterte en estos fregados tan feos le habría dado a Ayuso el número de la lotería, bueno... igual se lo dio y era el número de Alberto Quirón".

Por otro lado, Miguel Ángel Rodríguez fue interrogado sobre los bulos que difundió, en los que afirmaba que la Fiscalía habría recibido órdenes de arriba para no pactar con el novio de Ayuso. "No tengo ninguna fuente", reconoció, y añadió: "es que yo soy periodista o trabajo en política, no soy un notario que necesite una compulsa".

"¡Claro que sí!", aplaude Wyoming. "Él es periodista y no necesita fuentes... solo una: 'qué coño digo hoy para imputar al Gobierno'", ironiza el presentador.

