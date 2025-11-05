Wyoming reacciona al ver a Javier Arenas vapeando en el Senado: "Hace honor a su segundo apellido: Bocanegra"

Wyoming y Sandra Sabatés analizan en este vídeo los buenos datos de empleo que contrastan con los de precariedad, el estatuto del becario o el momento en que pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado justo detrás de la ministra de Sanidad.

Sandra Sabatés y Wyoming analizan en las 'Páginas Salmonete' de El Intermedio los últimos datos de creación de empleo, que sitúan al pasado mes de octubre como el segundo con la subida más alta desde 2021.

Entre estos datos también destaca el récord de mujeres con empleo y de personas extranjeras afiliadas. Ante esto, Wyoming recomienda al rey Juan Carlos no volver a España: "Si la evolución del mercado laboral sigue así, este Gobierno comunista es capaz de ponerle a currar".

Los datos de empleo contrastan con los de precariedad laboral, donde el 11% de los trabajadores en España se encuentran en riesgo de pobreza, lo que supone el tercer peor dato de la Unión Europea.

Esto se debería al incremento de la distancia entre los que más cobran y los que menos, sumado al asfixiante coste de la vivienda. "No estamos para tirar la casa por la ventana, más que nada porque para tirarla, primero hay que tener una", señala Wyoming.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado el estatuto del becario, una norma que pretende regular la precariedad de los becarios, pero que se enfrenta a un complejo rompecabezas parlamentario tras la ruptura de Junts con el Gobierno de Pedro Sánchez.

'Show Me the Dani', por su parte, se hace eco de las quejas del sector del vapeo ante la nueva ley antitabaco, pues según ellos les hará perder hasta el 85% en la venta de sus productos y propiciaría un mercado negro.

Sin embargo, hay un político en el Senado que, según Dani, "ya se ha fumado esta ley": Javier Arenas, al que hoy mismo pillaban vapeando justo detrás de la intervención de la Ministra de Sanidad, Mónica García. "Hace honor a su segundo apellido: Bocanegra", reacciona Wyoming.

No contento con eso, el senador del PP negaba a los periodistas haberlo hecho, a pesar de haber sido 'cazado' por las cámaras in fraganti. "El PP ya dijo que para ellos mentir no es delito, o sea que fumar en el Senado menos", comenta Dani.

