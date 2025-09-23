'Ayuso' se desvincula de González Amador: "Vale que somos pareja, pero, últimamente, no hacemos ni la cucharita"

Cristina Gallego y Raúl Pérez se convierten en la presidenta de la Comunidad de Madrid y su jefe de gabinete para presentar su nuevo show de ventriloquía en el que 'M.A.R' guía a 'Ayuso'.

Raúl Pérez y Cristina Gallego se han convertido en Miguel Ángel Rodríguez e Isabel Díaz Ayuso para 'presentar' el nuevo show de ventriloquía del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid: 'El show de Isabelita'. "Después de décadas de insultar por lo bajini a todo Dios he decidido sacar provecho a este don", anuncia 'Rodríguez'.

"Hola, hijos de fruta", saluda la 'presidenta madrileña', "hoy estoy un poco chof porque igual se llevan a mi chimichurri p'alante". "Presi, que te tengo dicho, le tienes que llamar ciudadano particular", le reprocha 'M.A.R'. "¿Entonces tú por qué lo tienes guardado como Alberto Quirón?", replica ella. "Porque lo conocí en la sala de espera de un hospital", responde él.

'Miguel Ángel' le pide a 'Isabelita' que cuente qué hace cuando están en una crisis política como la que están viviendo. "Abrir un buen whisky, abrir 'Twitter' y abrir la veda de los bulos como, por ejemplo, que Pedro Sánchez desayuna niños israelíes a la parrilla cocinados por Hamás", desvela ella.

Su 'jefe de gabinete' le da la enhorabuena ya que es bulo podría ser suyo, aunque añade que no sabe si colaría porque "todo el mundo sabe que 'Perro' Sánchez es más de chuletón de niño israelí al punto". 'Rodríguez' le recomienda que le acuse de ser un dictador "que socaba la libertad de expresión".

"Pedro Sánchez controla la agenda mediática y a mí no se me deja hablar en libertad", afirma, entonces, 'Ayuso, "tengo que conformarme con decirlo aquí delante de miles de personas o en Telemadrid". 'Miguel Ángel' le pide, entonces, que diga que no tiene nada que ver con los asuntos de Alberto González Amador.

"Como ya he dicho muchas veces ese señor y yo no tenemos nada que ver", afirma la 'presidenta', "vale que somos pareja, pero, últimamente, no hacemos nada, ni la cucharita". "Isabelita, nada de intimidades, tú dedícate a contar lo que yo te diga", reprocha 'M.A.R', "por ejemplo, cuéntales eso de si Alberto tenía algún chanchullo es de antes de conocerte".

'Isabelita' dice que eso "está clarísimo". "Mi Albertuchi ha cambiado mucho últimamente", añade, "desde que está conmigo ya no defrauda, en el super ya no intenta colar los plátanos de Canarias como bananas y hasta se acuerda, muchas veces, de bajar la tapa después de hacer pipí". "Qué bien enseñado, un día de estos aprende a hacer la declaración", añade 'Rodríguez'.

'Miguel Ángel' le dice a 'Isabel' si quiere mandar un último mensaje y la 'presidenta madrileña' se dirige al público para decirles: "Sois todos unos kale borroka, yihadistas, chechenos, gentuza". "Os voy a llevar p'alante a todos", añade 'Rodríguez'.