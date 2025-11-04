España suma 141.926 empleos en octubre, pero el paro repunta en 22.101 personas

Los detalles Los afiliados a la Seguridad Social superan los 21,8 millones en uno de los mejores octubres de la serie histórica. El paro experimenta una subida, pero muy por debajo de la media para este mes.

En octubre, el mercado laboral español registró un aumento de 141.926 ocupados, alcanzando 21.839.592 afiliados, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, convirtiéndose en el mejor octubre, salvo 2021. Sin embargo, el paro aumentó en 22.101 personas, un 0,91% más que en septiembre, aunque un 65% inferior al promedio desde 2001. El total de desempleados es de 2.443.766, el más bajo desde 2007. El paro femenino subió en 11.561 mujeres, mientras el masculino aumentó en 10.540. El desempleo juvenil creció en 10.082 personas, aunque sigue siendo el más bajo en un octubre. Además, se registraron 1.510.580 contratos, de los cuales el 42,58% son indefinidos. La ocupación femenina aumentó significativamente, acercándose a la paridad laboral.

El mercado laboral sumó 141.926 ocupados más en octubre, lo que supone un aumento del 0,65% con respecto a septiembre, hasta alcanzar los 21.839.592 afiliados, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que lo convierten en el mejor mes de octubre de la serie histórica con la excepción de 2021, que coincidió con la desescalada de la pandemia.

Octubre, sin embargo, ha sido también un mes en el que sube el paro: el número de personas desempleadas registradas en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al finalizar el mes de octubre había subido en 22.101 parados con respecto a septiembre. Un incremento del 0,91% que, según los datos del Ministerio de Trabajo, es sin embargo un 65% inferior al aumento promedio para este mes registrado entre los años 2001 y 2024.

De esta forma, el paro registrado se ha situado en 2.443.766 personas, el total más bajo en un mes de octubre desde 2007. En términos desestacionalizados, el paro baja en 15.256 personas. Por sectores, el paro bajó en octubre en la construcción en 2.121 personas (-1,21%), pero aumentó en los servicios en 18.496 (1,05%), en la industria en 1.148 personas (0,61%) y en la agricultura en 1.270 (1,68%). Entre el colectivo sin empleo anterior, el desempleo aumentó en 3.308 personas (1,45%).

En relación con septiembre, el paro femenino aumentó en 11.561 mujeres (un 0,79%) hasta situarse en 1.480.465, la cifra más baja en octubre desde 2007. El desempleo masculino, en cambio, se sitúa en 963.301, al ascender en 10.540 personas (un 1,11%). En términos interanuales, el paro femenino cae en 87.146 mujeres (un 5,56%) y el masculino baja en 71.142 (un 6,88%).

Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años aumentó en octubre en 10.082 personas (5,49%) respecto al mes de septiembre. El total de jóvenes desempleados es de 193.798, el dato más bajo de la serie histórica en un mes de octubre. El número total de contratos registrados durante el mes de octubre ha sido de 1.510.580. De ellos, 643.183 tienen carácter indefinido y representan el 42,58% del total.

Ocupación

En lo que respecta al número de afiliados a la Seguridad Social, la serie desestacionalizada también se acerca a los 21,8 millones, con 21.793.519 ocupados. En el último año, hay 505.674 afiliados más si se descuenta la estacionalidad y el efecto calendario. En comparación con septiembre, supone un incremento de 64.569 afiliados.

La ministra del ramo, Elma Saiz, ha destacado que la ocupación de las mujeres crece "muy por encima de la media", con casi 110.000 ocupadas más que en septiembre. Son 10,3 millones de mujeres trabajando y representan el 47,4% del total, con lo que, según la ministra, "nos acercamos a la paridad". El número de mujeres afiliadas se sitúa así en 10.344.599, 109.972 ocupadas más que en septiembre, mientras el número de hombres afiliados crece 31.955.

La cifra de afiliados extranjeros también supera su máximo histórico y se sitúa por encima de los 3,1 millones, concretamente en 3.101.500.

