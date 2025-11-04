'Miguel Ángel Rodríguez' 'conjura' nuevos bulos para el novio de 'Ayuso': "No me acerco a una fuente ni para beber"

Raúl Pérez y Cristina Gallego imitan a 'Miguel Ángel Rodríguez' e 'Isabel Díaz Ayuso' en su versión de 'El señor de los bulillos', donde 'fabrican' bulos contra el fiscal general del Estado para proteger a 'Frodo Quirón'.

El Intermedio viaja hasta la 'Tierra Media de la Libertad' para encontrar el origen de la 'magia' de 'Miguel Ángel Rodríguez' para crear bulos. Acompañado de 'Galadriel Díaz Ayuso', se dirigen hacia el Tribunal Supremo para "destruir para siempre al fiscal general Aragorn García Ortiz".

Raúl Pérez y Cristina Gallego imitan a 'MARgalf', "señor de los bulillos" y 'Ayuso', que se enfrentan al "rojo que todo lo ve" con los "poderosos invents" del 'jefe de Gabinete' de la presidenta de la Comunidad de Madrid con los que protegen a 'Frodo Quirón'.

Para salvar al novio de 'Ayuso', 'MAR' tira de sus canas para inventarse algo nuevo, aunque reconoce que "va a ser difícil superar lo de que Sánchez ordenó al fiscal general filtrar el mail".

"Podríamos decir que es Hacienda la que le debe dinero a él", comenta 'MAR', ante lo que Ayuso le recuerda que eso ya se hizo y "acabó peor que lo de la pirámide azteca de Nacho Cano".

Finalmente, 'MAR', que asegura que "no me acerco a una fuente ni para beber", idea un nuevo bulo: "Digamos que, como Hacienda estaba en deuda con él, decidieron pagarle con un Maserati. Después el rojo de Sauron ideo una trama para que pareciera un orco comisionista", inventa.

Sin embargo, la 'fábrica' de bulos de 'Miguel Ángel Rodríguez' no queda ahí, ya que también sugiere que el fiscal y Sánchez fueron al "ático de las maravillas" para chantajear al novio de 'Ayuso' porque "descubrieron que una vez había votado al PSOE". A cambio de no revelarlo, 'Frodo Quirón' habría aceptado "confesar dos delitos fiscales".

