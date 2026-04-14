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Wyoming, sobre que Rajoy era 'el asturiano': "Si se confirma, tiene más apodos que todo el barrio de las 3.000 viviendas"

El principal investigador del caso Kitchen identifica a Rajoy con los apodos de 'el asturiano' y 'el barbas', mientras que Wyoming lo compara con Mortadelo por la cantidad de alias utilizados en la presunta trama.

Wyoming, sobre que Rajoy era 'el asturiano': "Si se confirma, Rajoy tiene más apodos que todo el barrio de las 3.000 viviendas"

Sandra Sabatés aborda en el plató de El Intermedioel juicio por el caso Kitchen, llevando al programa el testimonio del inspector jefe y responsable de la investigación que destapó la presunta operación para desactivar a Luis Bárcenas, y proteger al Partido Popular.

"El investigador de la Kitchen ha asegurado que detrás de los apodos 'el asturiano' o 'el barbas', utilizados en la trama, estaría Mariano Rajoy", ha explicado la periodista durante su intervención. "¡Madre mía, parecía Mortadelo, ¿no?", comentaba entre risas El Gran Wyoming, tras escuchar el testimonio.

"La verdad es que sorprende que solo vaya como testigo alguien que tenía tantísima presencia en esta trama. 'El asturiano', 'el barbas', 'Raj', 'M'...Si esto se confirma, ¡Rajoy tiene más apodos que todo el barrio de las 3000 viviendas!", zanjaba con ironía Wyoming.

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