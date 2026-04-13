El principal investigador de la Kitchen ratifica que la trama se refería a Rajoy como 'El Asturiano' y 'El Barbas'

Los detalles Estos apodos, que apuntan directamente al entonces presidente del Gobierno, no fueron suficiente para el juez García Castellón, que decidió cerrar la causa contra él por falta de indicios.

En la trama Kitchen, Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, es identificado bajo los motes 'El Asturiano' y 'El Barbas'. Gonzalo Fraga, inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos, asegura que un audio del excomisario José Manuel Villarejo revela que 'El Asturiano' se refiere a Rajoy. Según el sumario, Rajoy estaba informado del operativo parapolicial y preguntaba al exsecretario de Seguridad, Francisco Martínez, sobre los avances. Villarejo menciona que las acciones para proteger a 'El Barbas' eran cruciales. A pesar de esto, el juez García Castellón cerró la causa por falta de indicios. Además, María Dolores de Cospedal y su esposo también estaban al tanto de la situación.

Hay dos motes en la trama Kitchen bajo lo que se escondía la misma persona. "La persona a la que denominan 'El Asturiano' es Mariano Rajoy, quien era el presidente del Gobierno entonces", asegura Gonzalo Fraga, inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos en la Audiencia Nacional.

El investigador jefe del caso no deja lugar a dudas: Rajoy es 'El Asturiano'. La pista definitiva la encontraron en un audio de del excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo.

"En una conversación que graba el señor Villarejo con Ana Rosa Quintana, llega un momento en el que le explica literalmente que Asturiano es el mote que tienen para referise a Mariano Rajoy. Lo dice tal cual", señala Gonzalo Fraga.

Según el sumario, esa persona estaba al tanto del operativo parapolicial que se había montado por el que preguntaba de forma recurrente al exsecretario de Seguridad, Francisco Martínez.

"Paco tirará para arriba porque él le daba todas las novedades al Asturiano. El Asturiano le preguntaba qué hay de esto y qué hay de lo otro, porque eso era lo único que le preocupaba al Asturiano", se le escucha decir en un audio a Villarejo.

El otro mote de Rajoy era 'El Barbas', al que Villarejo también menciona en varias ocasiones. "Las maldades que me han encargado a mí para salvarle el culo al Barbas no te puedes imaginar. ¡Que podía estar preso el presidente del Gobierno por muchas cosas!", dice en otro audio.

Apodos que apuntan directamente al entonces presidente y que no fueron suficiente para el juez García Castellón porque decidió cerrar la causa contra él por falta de indicios.

Además, según el investigador jefe, María Dolores de Cospedal y su marido eran conocedores de lo que ocurría. Precisamente, proteger a Rajoy habría sido uno de los motivos por los que la trama entró en el estudio de la mujer de Bárcenas. "Hay una dación de cuenta constante de Villarejo a Cospedal", explica Gonzalo Fraga.

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