El principal investigador de la Kitchen insiste en que Cospedal y su marido eran informados de los avances de la trama parapolicial

Sí, pero... Pese a la declaración del inspector jefe de la Policía y las comprometedoras grabaciones en las que habla de "la libretita" de Bárcenas, la exministra nunca ha sido acusada en este caso.

José Manuel Villarejo informaba a María Dolores de Cospedal y a su esposo, Ignacio López del Hierro, sobre la operación Kitchen, según declaró el inspector jefe de Asuntos Internos, Gonzalo Fraga, en la Audiencia Nacional. A pesar de los audios comprometedores y las declaraciones, el juez García Castellón no encontró indicios de delito y Cospedal nunca fue acusada. Fraga confirmó que la información obtenida en Kitchen no se trasladó al juez ni al Ministerio de Hacienda, ya que la operación, que buscaba documentos comprometedores de Luis Bárcenas, no tenía esa finalidad. Cospedal habría intentado evitar la publicación de pruebas comprometedoras, según grabaciones policiales. Villarejo mantenía informados a Cospedal y López del Hierro sobre las investigaciones.

José Manuel Villarejo rendía cuentas de todo lo que ocurría en la operación Kitchen a María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro. Así lo ha dicho este lunes el inspector jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional y principal investigador de este caso, Gonzalo Fraga, en la Audiencia Nacional. Pese a estas declaraciones y los comprometedores audios que confirman la relación, el juez García Castellón tampoco vio indicios de delito y la exministra nunca ha sido acusada.

Además, Fraga también ha confirmado que ninguna de las pesquisas de aquella operación se envió al juez ni al Ministerio de Hacienda, como aseguran algunos de los acusados. Al ser una operación parapolicial, toda la información que recaudaban los agentes sobre Luis Bárcenas nunca llegó al juez que investigaba la Gürtel porque no era esa su finalidad.

"No hemos encontrado rastro de que la información que se obtenía en Kitchen se haya trasladado a la autoridad judicial que investigaba Gürtel", ha asegurado Fraga, que instruyó la pieza Kitchen cuando el caso salió a la luz.

El inspector jefe de la Policía ha sostenido que Villarejo literalmente dijo que "es una operación para quitarle al señor Bárcenas los papeles que comprometían al presidente". Una de esas operaciones para quitar papeles a Bárcenas se llevó a cabo con el asalto al estudio de su mujer.

El partido creía que tras las puertas del estudio había, según Fraga, "documentación de interés". "Ellos barajan como hipótesis que ahí guardaría el señor Bárcenas documentación de interés para el proyecto Kitchen. Se habla de grabaciones, una con Mariano Rajoy y otra con Arenas", ha explicado.

Justamente, Cospedal habría tratado de evitar la publicación de estas supuestas pruebas, tal y como sugieren las grabaciones obtenidas por la Policía. "Yo sé que antes se habían encontrado y más o menos habían limpiado a este (Bárcenas) todo lo que tenía. Me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más", decía la entonces ministra en una de esas conversaciones con el excomisario Villarejo.

El propio inspector jefe ha confirmado que era "una dación de cuenta (un aviso) constante de Villarejo a Ignacio López del Hierro y María Dolores de Cospedal". Es decir, que tanto ella como su marido habrían estado al tanto de todas esas investigaciones ilegales gracias a Villarejo.

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