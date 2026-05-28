'Margarita Robles' quiere al rey emérito y Bárbara Rey en el Día de las Fuerzas Armadas: "Así nadie me preguntará por el PSOE"

Cristina Gallego se convierte en 'Margarita Robles' mientras organiza el Día de las Fuerzas Armadas e intenta que ningún periodista se le acerque para preguntarle por los escándalos del PSOE.

Margarita Robles está manteniendo estos días un perfil bajo respecto a los casos de corrupción que rodean al PSOE y se encuentra organizando el Día de las Fuerzas Armadas, que este año se celebra en Vigo.

El Intermedio, imitación de Cristina Gallego mediante, muestra a la 'ministra de Defensa' a bordo de una fragata y preocupada por un paparazzi con un "súper objetivo": "Dije que nada de prensa, que está la cosa calentita y no quiero hacer declaraciones", comenta.

"Es el cañón de la fragata de enfrente", le responde el 'recluta Mateo', que le propone aumentar la inversión en "gafas". 'Margarita' le ordena confirmar la invitación al rey, lo que Dani ya tiene listo: "Ya están confirmados el rey Felipe, la reina Letizia y también Leonor, que creo que viene en caza".

La 'ministra', sin embargo, se refiere al emérito, pero Dani no cree que al monarca le apetezca porque "solo le interesa venir a Galicia si hay regata". 'Margarita', por su parte, le ordena que también invite a Bárbara Rey, porque "si les invitamos a los dos, sólo se hablará de eso y a mí nadie me preguntará por los escándalos del PSOE. Así que siente a Bárbara Rey a la izquierda de doña Sofía y a la derecha, a Corinna".

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