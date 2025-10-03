Mikel Ayestaran: "La Flotilla a Gaza ha conseguido transmitir el mensaje de que hay que romper el bloqueo"

Mikel Ayestaran explica que el Gobierno de Netanyahu llama a estos buques "la Flotilla del terror" y destaca la importancia que han tenido de cara al mundo para que "se siga hablando de Gaza".

Mikel Ayestarán conecta con El Intermedio desde Jerusalén, en Israel, para compartir la última hora sobre la detención de los activistas de la Flotilla Global Sumud. Sandra Sabatés pregunta al corresponsal de guerra por las informaciones que han llegado de que el ministro de Exteriores italiano ha dicho que les podrían repatriar a principios de la semana que viene por vía de Madrid y Londres.

Ayestaran explica que le ha preguntado por esta información a la portavoz de los abogados que están con los activistas: "La intención es que se acelere el proceso lo antes posible". "La intención del equipo legal es que todos aquellos que han firmado de forma voluntaria la deportación salgan lo antes posible", explica Ayestarán, que detalla que, sin embargo, los que no firmen esta deportación "serán detenidos y tendrán que esperar a que se celebre un juicio rápido".

Por su parte, El Gran Wyoming pregunta a Ayestaran por cómo está contando el Gobierno israelí el asalto a la flotilla. "Lo están llevando con un perfil muy bajo", afirma el periodista, que insiste en que ha sido "un asalto contra 40 buques civiles que portaban ayuda humanitaria y medicamentos y que estaba formada por civiles desarmados mientras que Israel ha desplegado a sus Fuerzas Especiales".

Además, Ayestaran explica que el Gobierno de Netanyahu llama a estos buques "la Flotilla del terror": "Netanyahu apela al derecho que tiene Israel de defender el bloqueo naval sobre Gaza para evitar el contacto de Hamás con el exterior".

Por otro lado, el periodista destaca que "llegar a la costa era misión imposible, pero lo que se ha conseguido es trasmitir ese mensaje al mundo de que hay que romper este bloqueo e intentar que se siga hablando de Gaza". "Ese mensaje ha calado como vemos con estas protestas masivas por toda Europa", asegura.

