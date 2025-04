Wyoming propone que el 23 de abril sea festivo: "Los libros son instrumentos de cultura, entretenimiento y verdaderos amigos"

El Gran Wyoming recuerda que hoy se celebra el Día del libro "porque un 23 de abril de 1616 murieron Miguel de Cervantes, Inca Garcilaso de la Vega y Shakespeare". "Por lo que sea ese día se cargaron a todos los escritores", añade el presentador.

El presentador confiesa que ese día le ilusiona especialmente debido a que le gusta mucho leer. "¿Quién no se ha emocionado leyendo a Almudena Grandes? ¿Quién no ha disfrutado las novelas de Vargas Llosa?", afirma Wyoming. Como explica, según el barómetro de hábitos de lectura, elaborado por el ministerio de Cultura, "el 65% de los españoles dedica una parte de su tiempo libre a la lectura".

"Es un auténtico récord", apunta, "pensad que venimos de un país en el que hace no tanto solo había un par de libros en la mayoría de las casas: las guías telefónicas y, como mucho, un librillo de papel de fumar". El presentador indica que un 35% de españoles afirman no leer nunca o casi nunca, "y, de ellos, la gran mayoría, un 44%, afirman que no leen 'por falta de tiempo'".

Wyoming no entiende por qué el Día del libro no es festivo, si es una de las mejores cosas que se puede hacer. "Así tendríamos un día entero para leer a gusto", comenta, "celebramos días festivos por motivos mucho más raros". Como por ejemplo el día 1 de mayo. "¿Estamos tontos o qué?", se pregunta, "¿de verdad celebramos que hay que ir a currar?". "Eso no es motivo de celebración, es una condena de Dios", añade.

"Desde aquí propongo que se consagre el 23 de abril como día festivo", reflexiona, "al fin y al cabo el trabajo, afortunadamente, llega un día que se acaba pero, los libros, afortunadamente, nos acompañan toda la vida". "Son instrumentos de cultura, entretenimiento, verdaderos amigos", concluye, "tanto que en mi próximo año me limitaré a invitar a mis cinco libros favoritos... así me como la tarta solo".