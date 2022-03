Alberto Núñez Feijóo ha dado el paso y se ha postulado para convertirse en el nuevo presidente del PP a nivel nacional. "Qué sorpesa", ironiza El Gran Wyoming, que afirma que él había apostado por Alberto Casero. Este anuncio se ha producido tras reunirse con los políticos del PP en Galicia. Visiblemente emocionado ha pedido autorización para presentar su candidatura.

Esta candidatura tendrá que ser ratificada por los militantes en el próximo Congreso Extraordinario los días 1 y 2 de abril. En su discurso ha anunciado un cambio en la manera de hacer política y confrontar a Pedro Sánchez del PP: "No vengo a insultarlo, vengo a ganarlo". "No le queda más remedio, Casado ya había gastado todos los insultos", bromea El Gran Wyoming, que afirma que empieza "un nuevo culebrón" en el PP. "'Amarte así, Feijolito', la historia de un niño que emprende un largo viaje para ser adoptado por una nueva familia, seguro que el protagonista os suena de una nueva serie, ¿os acordáis del cameo que hizo en 'Narcos'?", reflexiona Wyoming en este vídeo.

La 'furia' de Ayuso con Almeida y Egea

Cristina Gallego se viste de 'Kill Bill' para imitar a una furiosa Isabel Díaz Ayuso en este vídeo de El Intermedio: "No me he afiliado a Esquerra, voy vestida de cruel asesina despiadada capaz de partir hasta la cara de Egea".