"En El Intermedio, gracias a una inmensurable labor periodística hemos conseguido el audio completo del discurso que se filtró de Isabel Díaz Ayuso", destaca El Gran Wyoming, que advierte que "esas imágenes pueden herir la sensibilidad" ante la reacción "furiosa" de la presidenta madrileña en la Junta Directiva del PP.

En el vídeo principal de esta noticia puedes ver el sketch de Cristina Gallego imitando a Isabel Díaz Ayuso vestida de 'Kill Bill': "No me he afiliado a Esquerra, voy vestida de cruel asesina despiadada con una katana capaz de partir hasta la cara de Teodoro García Egea". "Van a roder cabezas, traidores, espías", destaca la 'presidenta', que afirma que sigue un poco resentida porque la dirección del PP haya sembrado sospechas y dañado la reputación de su familia: "Ningún contrato irregular de la Comunidad de Madrid ha pasado por mis manos, van directamente a las de mi hermano". "No me conformo con que se cierre mi expediente, el PP debe asegurarse de que nunca vuelva a ser acusado de corrupción ni con una sentencia", destaca y resalta que solo hay dos cosas peor que ser corrupto: "Ser chivato, ser traidor y ser Almeida que es las dos cosas a la vez".