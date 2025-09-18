Wyoming pone en evidencia la tibieza de la UE con Israel: "Nos prometieron chicha y nos han dado zumo de cartón"

Wyoming reflexiona en este vídeo sobre la situación de la Unión Europea en el panorama geopolítico actual: "La UE está compuesta por un 80% buenas palabras, un 20% de gestos altisonantes y un 0% de influencia real".

El Gran Wyoming arranca El Intermedio comparando esos bricks de zumo de naranja que son "tan saludables como beber del agua donde se baña Donald Trump" con esas instituciones que son "muy vistosas, pero con poca sustancia".

Es el caso de la Unión Europea, que a pesar de sus 450 millones de habitantes y de tener algunas de las empresas más importantes del mundo, es como la selección brasileña de fútbol.

"A primera vista parece un bloque temible, casi invencible, y por lo tanto su influencia política debería ser inmensa", comenta Wyoming, que considera que este supuesto gigante "está compuesto por un 80% buenas palabras, un 20% de gestos altisonantes y un 0% de influencia real".

Algo que se está notando "con perfecta nitidez" con el genocidio de Israel en Gaza, donde tras casi dos años "mirando a otro lado", parecía que la Unión Europea se iba a enfrentar a los "desmanes" de Israel. Sin embargo, llegada la hora de la verdad, se han rebajado las expectativas.

En definitiva, afirma Woming, "nos prometieron chicha y nos han dado zumo de cartón", salvo que en este caso "están exprimiendo la paciencia de los europeos".