Fesser, sobre la visita de Trump a Reino Unido: "Le están tratando a cuerpo de rey porque lleva mucho dinero"

Guillermo Fesser analiza en este vídeo de El Intermedio el recibimiento con honores de la Donald y Melania Trump en Reino Unido, donde también muchos ciudadanos se han manifestado en su contra.

Guillermo Fesser conecta con el plató de El Intermedio para analizar junto a El Gran Wyoming la llegada de Donald Trump a Reino Unido junto a su mujer, Melania Trump. Y es que, como afirma el presentador de El Intermedio, "le han recibido con honores de rey". "No había bufón real porque Elon Musk ya no le adjunta", asegura Wyoming.

Por su parte, Fesser explica que le están tratando "a cuerpo de rey porque trae mucha pasta". En concreto, el presidente de Estados Unidos lleva a Reino Unido "30.000 millones de inversiones de Microsoft en inteligencia artificial y otros 11.000 millones para la fabricación de los chips y computadores que beneficiarán esa IA".

Sin embargo, el corresponsal de El Intermedio también reconoce que "hay momentos embarazosos para Trump como la manifestación ante el Parlamento británico de miles de personas o las imágenes proyectadas en el Castillo de Windsor con el príncipe Andrés y con Trump junto a Jeffrey Epstein".

"Recordamos que Jeffrey Epstein es el líder de una red de prostitución de menores y que Trump niega tener cualquier relación con él", asegura Fesser, que destaca que "al mismo tiempo, el presidente impide que salga a la luz el informe del FBI donde está la lista de los clientes". "Este caso es la única pieza en el zapato de Trump que puede hacerle tambalearse", destaca Fesser, que afirma que aunque Trump niega su relación con Epstein "hay más fotos de ambos juntos en la red" que de los hijos de Fesser en sus álbumes familiares.