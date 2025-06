Wyoming se planta ante los discursos de odio: "Ponen en peligro la democracia"

El Gran Wyomingha arrancado El Intermedio analizando el complejo panorama político que atraviesa España. "A la nueva trama de corrupción, la crisis que atraviesa el Gobierno o la situación internacional tan inestable, hay que sumarle una creciente violencia verbal fuera y dentro de las instituciones", ha destacado el presentador.

Según Wyoming, en los últimos años los parlamentos "se han llenado de insultos y mensajes de odio". Una situación que, lamenta, "nos hemos acostumbrado" a normalizar, y que ha terminado trasladándose también a las redes sociales, "donde el insulto y el menosprecio son una tónica constante".

Para el presentador, este clima alimenta el avance de determinados discursos: "Da alas a opciones populistas que se aprovechan de las necesidades o de la ignorancia de algunos hasta el punto de poner en peligro nuestras instituciones y la democracia misma", ha advertido.

Con ironía, Wyoming ha asegurado que ante este panorama le entran ganas de abandonar el país y mudarse a un lugar remoto como la Antártida, "donde nadie te grita '¡Viva España!', desde un coche para intimidarte".

Sin embargo, enseguida descarta la idea: "Les guste o no a algunos, este país es de todos y si llevo 70 años diciendo lo que pienso, no me van a callar ahora".