Wyoming pide "humanidad y empatía" a Albiol tras el desalojo en Badalona: "Esos inmigrantes no son cosas, son personas"

Wyoming reflexiona en este vídeo sobre el desalojo de 400 inmigrantes en Badalona, mientras el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, se jacta de que no se gastará ni un euro en realojar a estas personas.

Wyoming arranca hoy El Intermedio con una lección básica sobre la diferencia entre una persona y una cosa. "Una cosa no te deja tirado si te vas a tomar algo", comenta el presentador de El Intermedio, que también señala que "las cosas se pueden comprar y vender y las personas no", porque "si fuera así, me habría comprado unos colegas que no tuvieran problemas en salir a tomar unas cañas el martes por la noche".

Además, señala, "las cosas se pueden mover de un lado para otro y las personas no", una explicación básica que según Wyoming agradecerá Xavier García Albiol.

El alcalde de Badalona se salía con la suya y los Mossos desmantelaban el mayor asentamiento de migrantes que había en España y desalojaban a las 400 personas que vivían en un antiguo instituto.

Aunque afirma que "hay que cumplir la ley y el asentamiento tenía problemas de salubridad", Wyoming señala que la jueza también dijo que había que asistir a esas personas sin hogar a través de los servicios municipales de atención social.

Sin embargo, Albiol se ha jactado de que no se gastará ni un euro en realojar a los migrantes, a los que "ha dejado en la calle como castigo", además de porque "cerró el único albergue municipal de la ciudad".

El alcalde de Badalona también ha retado a que sea Sánchez quien busque una vivienda a estas personas. "Fantasea con que los lleve a la Moncloa", comenta Wyoming, que sin embargo no se lo recomienda a los migrantes porque "si comparten casa con Sánchez, en dos meses los imputa el juez Peinado".

Aunque, según el presentador, García Albiol "ya nos tiene acostumbrados a comportarse como un aprendiz de sheriff", señala que, como alcalde, "tiene que proteger a todos los ciudadanos, vengan de donde vengan", además de comportarse con "humanidad y empatía", porque "esos inmigrantes no son cosas, sino personas".

Wyoming recuerda que hace un tiempo una decisión así acababa con la carrera de un alcalde, pero ahora "dan muchos votos, incluso los de algunos que se denominan cristianos".

