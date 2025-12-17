Wyoming responde tajante a Ayuso: "La Comunidad de Madrid es perfecta para cualquier ciudadano, si se apellida particular"

Wyoming desmonta en este vídeo las acusaciones de Ayuso al Gobierno de boicotear los servicios públicos madrileños y le recuerda los audios del CEO de Ribera Salud y que "está asfixiando económicamente a las universidades públicas".

Isabel Díaz Ayuso hacía hoy balance del año en al Comunidad de Madrid, donde aprovechaba para cargar una vez más contra el Gobierno y, por primera vez, mostrarse como "novia" de Alberto González Amador.

"Me pincho y no sangro", reacciona un alucinado Wyoming, que considera que es una "excelente noticia" para González Amador, que "ahora ya sabe 100% seguro que son novios y no un rollete".

Ayuso acusaba al Gobierno de estar boicoteando los servicios públicos de la Comunidad de Madrid, como la sanidad o las universidades, una "mentira" que Wyoming desmonta en el vídeo sobre estas líneas.

El presentador de El Intermedio le recuerda el escándalo de los audios del CEO de Ribera Salud sobre el hospital de Torrejón que demuestra que "la colaboración público-privada trata a los pacientes como clientes y su prioridad es hacer caja".

También explica cómo el Gobierno de Ayuso "está asfixiando económicamente a las universidades públicas madrileñas", hasta el punto de que la Complutense se ha visto obligada a pedir un crédito para poder pagar las nóminas de los profesores.

En definitiva, para Wyoming "la Comunidad de Madrid se está convirtiendo en un sitio maravilloso para vivir, siempre que no tengas planes de estudiar, ponerte enfermo, coger el transporte público, tener hijos o necesitar un sitio en el que vivir". En definitiva, "perfecta para cualquier ciudadano, siempre que se apellide 'particular'".

