Fran Vicó, paciente de ELA, tras recuperar su voz gracias a la inteligencia artificial: "Es como reencontrarme conmigo mismo"

Andrea Ropero entrevista a Fran Vico, paciente de ELA, que gracias a un proyecto público con IA ha podido volver a comunicarse con su voz. También a sus padres, que un año después de la ley ELA todavía no han recibido las ayudas.

Andrea Ropero entrevista en el vídeo sobre estas líneas a Fran Vivó, paciente de ELA, que ha tenido la oportunidad de poder volver a comunicarse con su voz gracias a un proyecto de investigación público que utiliza la inteligencia artificial para mejorar la vida de este tipo de pacientes.

"Es como reencontrarme conmigo mismo", afirma Fran, que señala que tiene la movilidad ocular muy reducida y que todo lo que quiere comunicar "lo tengo que hacer a través de alguien de mi familia".

Paco y Ana, sus padres, recuerdan cómo fue volver a escuchar la voz de su hijo, un momento que Ana define como "emocionantísimo", pues suponía "que él está aquí".

Más de un año después de que se aprobara la 'ley ELA', Paco explica que todavía "no sabemos cuándo vamos a tener las ayudas": "Hay 1.300 personas que, desde que se aprobó la ley, han muerto sin haber recibido las ayudas que la ley les concede", señala.

Fran ha podido recuperar su voz también en valenciano, que utiliza para agradecer a los investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia por el "trabajo excelente poniendo en valor la inteligencia artificial" y también para mandar un mensaje al colectivo ELA: "¡Sempre amunt!".

