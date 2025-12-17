Guillermo Fesser analiza las críticas de la jefa de Gabinete de Trump: "Dice que tiene la personalidad de un alcohólico"

Guillermo Fesser analiza en este vídeo las declaraciones de Susie Wiles, jefa de Gabinete de Donald Trump, que en una entrevista para Vanity Fair habría dicho que "Trump va a seguir bombardeando barquitos hasta que Maduro se rinda".

En su última conexión del año, Guillermo Fesser analiza la actualidad de Estados Unidos a pocas horas para que Donald Trump haga balance de su gestión y con las tensiones con Venezuela como telón de fondo.

En este contexto, la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, daba una entrevista a 'Vanity Fair' en la que dejaba unas declaraciones muy críticas sobre Trump y su gestión.

Fesser señala en el vídeo sobre estas líneas que estas palabras han sido "una sorpresa enorme" al tratarse de la "segunda de verdad en la Casa Blanca".

Esta entrevista es fruto del trabajo del periodista de Vanity Fair, que hizo 11 entrevistas a Wiles, que según Fesser "parece que se debió de sentir cómoda y ha cantado lo que a lo mejor ahora se arrepiente". En este sentido, señala que la jefa de Gabinete "no ha desmentido" nada de esta entrevista, si bien asegura que "han aprovechado alguna de las cosas que he dicho para que Trump quede mal".

Sea como fuere, el hecho es que Wiles ha dicho que Trump "está en una administración caótica" y que "tiene la personalidad de un alcohólico" que "está siempre con ese entusiasmo de los borrachos que no tiene límites". Además, ha confesado que Trump "juzga a la gente por sus genes" y que J.D. Vance "va por el puro interés".

En el caso de Elon Musk, Wiles llegaba a compararlo con Nosferatu y aseguraba que ponía los tuits "cuando se ponía un micropunto de ketamina". También habla de que Trump "es pura venganza" y que habría mentido cuando dijo que Clinton había ido a la isla de Jeffrey Epstein.

En lo que respecta a Venezuela, la jefa de Gabinete habría afirmado que "Trump va a seguir bombardeando barquitos hasta que Maduro se rinda".

