Wyoming pide a la derecha que diga la verdad sobre la vivienda: "La mayoría está más cerca de que su casa se la quede un fondo de inversión que un okupa"

Wyoming plantea una pregunta a Cuca Gamarra tras participar en un acto sobre la okupación: "¿Esa es la gran urgencia en materia de vivienda ahora mismo, justo después de que hayan quitado la casa a una señora de 87 años?".

Wyoming arranca El Intermedio planteando la teoría de que en España pudiera haber "un problema de presbicia generalizada": "Eso explicaría por qué algunos no ven los problemas aunque los tengan delante de sus narices", indica.

Eso, señala, explicaría que solo un día después del desahucio de Maricarmen a la vicesecretaria del Partido Popular, Cuca Gamarra, "le haya parecido una buena idea participar en un acto sobre la okupación inmobiliaria", cuando podría haber elegido otros "asuntos acuciantes para la sociedad española, como la época de celo de la polla de agua criada en cautividad".

"¿Esa es la gran urgencia en materia de vivienda ahora mismo, justo después de que hayan quitado la casa a una señora de 87 años que no dejó ni un mes de pagar su renta?", le pregunta Wyoming, que reconoce "el gran empeño de la derecha por hacernos creer que la lucha contra la okupación debe ser algo prioritario".

Sin embargo, afirma, "ahora mismo es más fácil que os okupe la casa una polla de agua en celo". A pesar de ello, PP y Vox han ido abriendo en los ayuntamientos y comunidades que gobiernan oficinas antiokupación "a las que no acude ni llama nadie".

Wyoming considera que estos partidos "no cuentan la verdad a la gente", que es que "la mayoría de los españoles está más cerca de que su casa se la quede un fondo de inversión que un okupa".

El presentador también pone el foco en la inacción de las instituciones, donde ministros de PSOE y Sumar se hacen reproches mutuos. "Dejen de tirarse la pelota y pónganse a trabajar en la dirección correcta", les reclama Wyoming.

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