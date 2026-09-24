Hacinados entre porquería y botellas llenas de orines: los bomberos descubren un asentamiento de migrantes en una galería subterránea en Ceuta

Los detalles laSexta ha accedido a los túneles donde cientos de migrantes han pasado durante meses malviviendo bajo tierra, casi sin ventilación y rodeados de muchísima basura.

Bomberos de Ceuta han descubierto una galería subterránea que servía de refugio para migrantes, quienes vivían en condiciones insalubres, rodeados de basura y botellas con orines. Estos túneles, sin ventilación ni luz natural, presentan un ambiente peligroso con cavidades y bifurcaciones, paredes y techos supurantes, y un olor casi irrespirable. La proximidad a la playa y la universidad facilitaba el acceso a estos escondites, utilizados por centenares de personas para sus necesidades. El hallazgo se produjo tras un incendio, revelando la presencia de migrantes en un área hasta entonces inaccesible, convirtiéndola en una trampa potencialmente mortal.

Sabíamos que había migrantes desperdigados por toda la ciudad autónoma de Ceuta, en las playas y en el monte. Pero ahora los bomberos de Ceuta han descubierto una galería excavada bajo tierra que era utilizada como refugio por los migrantes, quienes vivían hacinados entre porquería y entre botellas llenas de orines.

Bajo tierra y casi sin ventilación, en una zona que es imposible que entre la luz natural, rodeados de muchísima basura. Eso es lo que se ha encontrado laSexta al explorar estos túneles.

Se trata de una zona bastante peligrosa de túneles donde tiene muchísimas cavidades y bifurcaciones. Como se puede ver en las imágenes que acompañan esta noticia, el techo está lleno de agua. Están supurando las paredes y al igual que las paredes, en muchas partes del techo hacen que se caiga. El olor es tremendo, es imposible casi respirar.

Hay que conocerlo muy bien porque la playa queda muy cerca, al igual que la zona de la universidad. Según han comentado los bomberos a laSexta, a lo largo de estos meses han pasado centenares de personas por estos túneles, centenares de personas que han utilizado, por ejemplo, estancias como estas para hacer sus necesidades.

A raíz de prender una zona este miércoles por la tarde, los bomberos han conocido la existencia de centenares de migrantes en el interior. Todo esto estaba tapado y sitiado, y era imposible acceder hasta que dieron con uno y pudieron entrar cerca de la universidad.

La zona se ha convertido en una auténtica ratonera. La tarde de ayer se podría haber convertido en una auténtica pesadilla si hubiera habido alguna de esas personas que han estado a lo largo de los últimos meses aquí escondidas durante el fuego.

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