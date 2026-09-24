'Ayuso' pide al Sindicato de Inquilinas que se manifieste por el 'desahucio' de su ático: "No me han dejado ni poner el felpudo"

'Isabel Díaz Ayuso' visita al Sindicato de Inquilinas indignada por lo que considera un 'desahucio' de su ático, que le ha llevado a un piso en Puerta del Hierro: "Eso no cuenta. Es con mi dinero y está lejísimos de casa de mi madre".

Cuando los medios le preguntaban por el desahucio de Maricarmen, Isabel Díaz Ayuso se victimizaba y aseguraba que el Sindicato de Inquilinas le acosaba a pesar de "haber sido siempre una mujer que siempre he vivido de alquiler".

Cristina Gallego se convierte en la presidenta madrileña y se traslada hasta el Sindicato de Inquilinas para exigir que se revierta el desahucio, pero no el de Maricarmen, que según ella "llevaba 70 años en su casa", sino el suyo, ya que no le han dejado "ni poner el felpudo de mi ático".

Dani le explica que un desahucio es "cuando te sacan de tu casa una decena de antidisturbios rompiendo la puerta con una radial" y le recuerda que a ella no la han desahuciado, "solo la han pillado con el carrito del helado".

Además también le habla del piso que ha alquilado en Puerta del Hierro por 3.000 euros al mes. "Eso no cuenta, es con mi dinero y está lejísimos de casa de mi madre, que para ir a verla tengo que hacer transbordo de coches oficiales", responde 'Ayuso'.

Dani no cree que pueda reunir a mucha gente para una manifestación a su favor, por lo que le sugiere que le pida a Miguel Ángel Rodríguez que se apunte y que "si le acompaña Nacho Cano y algún bailarín ya hacen un grupete majo". También cree que podrían apuntarse Bertín Osborne, José Manuel Soto o Ana Rosa Quintana.

Además, le propone que, en lugar de manifestarse, opte por "tomarse una cañita", un "relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor", ir a un concierto de Shakira, una feria inmobiliaria o los toros.

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