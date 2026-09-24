Trump cede tras su veto a los 'medios díscolos': 'CNN', 'MSNOW' y 'Politico' entran a la Casa Blanca ante la decisión judicial

El contexto Los periodistas fueron vetados, según el propio Trump, por difundir "noticias falsas". Poco después, tras la presión y muchas críticas, el presidente de EEUU dijo que cambiaría de idea si lo decía un juez y así ha sido.

Donald Trump reculó en su decisión de prohibir la entrada a la Casa Blanca a medios como CNN, MSNOW y Politico, tras una sentencia judicial que restableció su acceso. El veto, que duró menos de una semana, fue impuesto tras enfrentamientos con periodistas. Un juez de Columbia falló a favor de los medios, argumentando que el presidente no puede controlar la información que se publica, en defensa de la Primera Enmienda. La justicia estadounidense presionó a Trump, y los periodistas regresaron a su labor tras una orden de emergencia que estará vigente hasta el próximo 8 de octubre.

De la bravuconada a tener que recular en su decisión. Este es el camino que ha transitado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su ofensiva contra los medios que considera 'díscolos' o que directamente publican solo "noticias falsas" sobre su Administración. Porque tras prohibirles la entrada a la Casa Blanca, 'CNN', 'MSNOW' y 'Politico' ya han podido pisar suelo del mítico edificio en Washington.

El director de operaciones de prensa de la Casa Blanca ha confirmado que se ha restablecido el acceso a todos los medios tras recibir la documentación con el fallo judicial.

Hay que recordar que este paso atrás de Trump se ha producido después de que se conociera la decisión tomada por un juez de Columbia. Todo tras la demanda presentada por los tres medios, considerando que el presidente Trump no puede decidir qué y sobre qué se informa en los medios. "Esta mañana hemos notificado al Gobierno que estamos presentando una demanda para proteger nuestro derecho, tal y como lo recoge la Primera Enmienda de la Constitución, para proteger nuestro derecho y evitar que sea el Gobierno el que decide de qué informa la prensa o qué publica", anunciaron los tres medios en un comunicado conjunto.

El magistrado federal ha fallado a favor de la prensa y en contra de Donald Trump y sus deseos. No ha dudado en ordenar a la Administración Trump el levantamiento del veto. Una expulsión de periodistas que ha durado menos de una semana, que fue impuesta el pasado viernes tras varios enfrentamientos de Trump con profesionales de la información.

Una batalla perdida para Trump

Esta es otra batalla iniciada por Donald Trump y que ha perdido. Porque, en la tarde de este jueves, los periodistas de las cadenas 'CNN', 'MSNOW' y del medio 'Político' han vuelto a hacer su trabajo.

Es verdad que no le ha quedado otra, pues la justicia estadounidense le ha presionado y pedido explicaciones. También lo es que el resto de compañeros habían mostrado más que críticas e, incluso, habían suspendido la cobertura conjunta que hacen los medios en Washington.

Es la mañana de este jueves, la Casa Blanca impidió la ejecución del fallo, impidiendo una vez más el acceso pese a haber hablado ya el juez federal. Finalmente, han sido dos de los periodistas vetados los que han anunciado que ya están desarrollando su trabajo con normalidad.

El juez Timothy Kelly, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, emitió una orden para restablecer el acceso durante la madrugada de este jueves al considerar que el veto de Trump se produjo sin el "debido proceso adecuado". Sin embargo, la Casa Blanca volvió a negar el acceso al recinto a los periodistas que intentaron entrar, por lo que los abogados de los tres medios pidieron una audiencia inmediata y el juez solicitó al Gobierno del presidente Donald Trump que explicara el incumplimiento de la orden antes de las 12.30 horas, antes de las 16:30 horas en España.

Finalmente, los profesionales volvieron a la Casa Blanca en virtud de la orden de emergencia con efecto temporal, que estará vigente hasta el próximo 8 de octubre o "hasta que el tribunal emita otra orden o hasta que caduque" la medida. Los principales canales reaccionaron a la prohibición con un boicot de la cobertura audiovisual del presidente, mientras que organizaciones profesionales calificaron la decisión como un veto a "la libertad de prensa".

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