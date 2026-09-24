'La voz quebrada' o el documental que nos permite escuchar de nuevo a Lorca y descubrir su lado más romántico

Los detalles Dirigido por Manuel Menchón, el propio Federico García Lorca cuenta lo que vivió en sus últimos días. Todo, gracias a la voz del actor Álvaro Morte y a los cuadernos de su último amor, de Juan Ramírez de Lucas.

El documental "La voz quebrada", dirigido por Manuel Menchón, se presenta en el Festival de San Sebastián para explorar la figura de Federico García Lorca, con la voz de Álvaro Morte encarnando al poeta en sus últimos días antes de su asesinato. La obra revela detalles de su relación con Juan Ramírez de Lucas, su último amor, a través de cartas que muestran el lado más romántico de Lorca. Menchón ha recopilado documentos auténticos que ofrecen una visión íntima del autor. Morte destaca la grandeza infinita de Lorca, quien, a pesar de ser eterno, era también profundamente humano.

Nunca se sabrá lo suficiente de Federico García Lorca. Nuestro poeta más universal llega ahora al Festival de San Sebastián de la mano de 'La voz quebrada'. Un documental dirigido por Manuel Menchón y en el que Álvaro Morte es la voz del autor granadino durante sus últimos días, antes de su cruel asesinato.

Y es que, 90 años después de la muerte de Lorca, hemos podido conocer los cuadernos de su último amor: Juan Ramírez de Lucas. Una relación que nos ha ayudado a descubrir el lado más romántico de Federico García Lorca.

"Mi querido Juanito, con silencio y entre líneas debes leer todo el cariño que te tengo y toda la ternura que almacena mi corazón", es una de las líneas que escribió. Porque, como cuenta el director de este documental, "la última pareja de Federico dejó escrito que su secreto se conociese tras su muerte".

Manuel Menchón, a través de 'La voz quebrada', ha recopilado las últimas imágenes que descubrió de Lorca, las cartas de amor que se enviaba con Ramírez de Lucas y en las que cuenta por qué no se fue a México.

"Todo lo que aparece en el documental son documentos, son cartas reales, son discursos reales e intervenciones", ha explicado Álvaro Morte. Una voz, la de Lorca, que nunca llegaremos a conocer de verdad, pero que gracias a Morte nos podemos imaginar. "Hay cosas que a mí me han sorprendido de lo que he visto en el documental y me afianza en la idea de que Lorca es enorme, por no decir infinito", ha sentenciado.

Este documental nos recuerda que Federico era eterno, pero también humano. Que amaba, soñaba y vivía en un mundo que no le comprendía. "La primera relación de Juan fue Federico y la última de Federico fue Juan", recuerda Menchón, apuntando a que "estamos hablando de un principio de un amor" que, por desgracia, fue muy corto.

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