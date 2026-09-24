Maricarmen pasa la noche en el hospital con su familia, agotada y aún sin una alternativa habitacional real

Los detalles Ni Moncloa ni Madrid se responsabilizan de Maricarmen, la anciana de 87 años que ayer fue desahuciada de su casa por un fondo buitre. Maricarmen ha pasado la noche en el hospital y sigue sin tener una alternativa habitacional.

Un día después de su desahucio, Maricarmen está ingresada en el hospital Gregorio Marañón. Allí ha pasado la noche con su familia. Con 87 años, esta mujer está siendo sometida a las pruebas y análisis rutinarios tras varios días de tensión en los que terminó expulsada de la casa en la que había vivido durante más de 70 años.

Maricarmen sufre ansiedad y estrés por el desalojo y sigue sin tener una alternativa habitacional. Aún no sabe cuánto tiempo tendrá que seguir ingresada en el hospital, pero una de las posibilidades es que se tenga que ir a vivir a una piso de unos 50 metros cuadrados en La Granja de Segovia, junto a su primo Vicente y su esposa. Un piso en el que hasta ahora vivían ya cuatro personas.

El estado de salud de Maricarmen, en silla de ruedas y con una discapacidad reconocida del 50%, se ha deteriorado de forma acelerada. Ninguna administración ha logrado una solución para ella. El fondo buitre que compró la vivienda se ha negado a todo. No ha negociado ni una venta del piso, ni aceptado el pago del alquiler que solicitaban que era casi cinco veces más de lo que pagaba Maricarmen.

La única alternativa que le dan por ahora es que ingrese en una residencia, muy lejos del barrio en el que se crio. Según ha podido saber laSexta, tras las multitudinarias protestas el Ayuntamiento ha hecho una oferta a Maricarmen. Le proponen plaza fija en tres residencias. Ayer no había opciones, pero hoy aseguran que "lo están metiendo por vía de emergencia". "Es burocracia", aseguran las mismas fuentes a laSexta.

Preguntados por sus apartamentos municipales, una opción que puede ser lo más parecido a un hogar para Maricarmen, señalan que esta anciana no cumple con los requisitos al tener un 50% de discapacidad. Y así surge otra pregunta. Maricarmen lleva más de siete años combatiendo, en junio no iba en silla de ruedas. La incertidumbre y la tensión diario le han generado un deterioro físico y anímico. ¿Por qué no se le ofreció un apartamento del Ayuntamiento hace un año?. La respuesta desde el consistorio es evasiva. Señalan que "las cosas no funcionan así". Tampoco es seguro si Maricarmen, con una pensión de 1.500 euros, tendría que hacerse cargo del pago de la residencia. Desde Familia se limitan a aseguran que "en principio sería plaza estable y sin coste porque entra por vía de urgencia". Un "en principio" que no es un compromiso firme.

La periodista Andrea Ropero ha vivido con Maricarmen su desahucio. Maricarmen no tiene hijos, pero ha estado muy acompañada estos días. De hecho, ella misma no podía evitar sentirse agradecida con el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. "Siento una gran alegría y un gran respeto por toda esa gente que está luchando por mí en la calle porque es mi familia", ha explicado ante la cámara de El Intermedio.

Quienes no han estado son las administraciones. La misma Maricarmen reconoce que la Comunidad de Madrid le ofreció "una habitación en el Ritz", horas antes del desahucio, pero nadie le ha dado una solución real. "Ni el Gobierno, ni la Comunidad, ni Almeida, ni Ayuso", lamentaba al ser cuestionada sobre si había recibido respuesta de una carta que envió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De hecho, reconocía que la esperanza estaba perdida, porque "no han hecho ni caso al documento de la ONU", en el que se pedía que se paralizara su desahucio.

Hoy, tras una noche en el hospital, Maricarmen se plantea qué hacer. No quiere "dar trabajo" a su primo y a su esposa. Los niveles de tensión y ansiedad se han rebajado, pero su futuro sigue siendo de incertidumbre. Insiste a laSexta en que ella sólo "quería morir" en la misma casa en la que lo había hecho su madre, en su barrio de toda la vida, con sus vecinos de El Retiro.

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