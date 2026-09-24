El Gobierno busca aprobar un nuevo decreto de vivienda "cuanto antes" pero admite que será difícil por "la mayoría de derechas" del Congreso

¿Por qué es importante? Se espera que sea una jornada de intensos contactos telefónicos con los socios de Gobierno. En Junts no entrarán a valorar la situación hasta que no haya un texto sobre la mesa y el PNV asegura que "la manta no llega para tapar a todos por completo" cuando se busca un consenso parlamentario.

El Gobierno español enfrenta presión para llevar el Real Decreto-ley de vivienda al próximo Consejo de Ministros, con Sumar enfatizando que "se acabó el tiempo" para que se apruebe en el Congreso. Se necesitan apoyos de partidos como PNV y Junts, quienes aún no han decidido su postura. Mientras, desde Moncloa buscan negociar con los grupos parlamentarios para avanzar. Sumar critica la inacción del Gobierno en desahucios, como el de Maricarmen, y exige la expropiación de su vivienda como ejemplo de defensa del derecho a la vivienda. La ministra Sira Rego y Pablo Bustinduy insisten en la necesidad de aprobar medidas urgentes.

Presión total en el Gobierno para llevar al próximo Consejo de Ministros el Real Decreto-ley de vivienda. En las últimas horas, Sumar ha dejado claro que "se acabó el tiempo" para que sus socios de Gobierno vuelvan a llevar al Congreso de los Diputados el decreto —para el que todavía necesitan el apoyo de fuerzas como PNV o Junts— y que esta medida tiene que aprobarse "sí o sí".

Fuentes de Moncloa y del Ministerio de Vivienda consultadas por laSexta aseguran que tienen que hablar con los grupos parlamentarios "en las próximas horas" y que todavía no se ha decidido si se llevará un texto al próximo Consejo de Ministros, pero que su intención es hacerlo cuanto antes, estudiándose todas las posibilidades para ver qué medidas podrían salir adelante.

"El Gobierno puede hacer cosas, pero tiene que aprobarlo el Parlamento, y en el Congreso hay una mayoría de derechas", explican estas fuentes. Ante este panorama, el Ejecutivo se hace una pregunta: "¿Qué está dispuesto a ceder Junts y Podemos para sacar adelante un nuevo decreto?".

Sobre las críticas recibidas por parte de Sumar en las últimas horas, desde la parte socialista piden a sus socios que no se equivoquen de enemigo. Reconocen que están en su legítimo derecho a la crítica, pero les recuerdan que ellos son Gobierno y "saben de sobra todo lo que se ha hecho".

Fuentes del Ministerio de Vivienda aseguran a laSexta que todas las propuestas que Sumar presenten, como la expropiación de la vivienda de Maricarmen, contarán con el apoyo del Ministerio y del PSOE, pero que ellos son más ambiciosos y están trabajando en un Real Decreto-ley amplio y transversal.

¿Qué dicen Junts y PNV?

En Junts no compartirán una valoración hasta que no vean el texto que el Gobierno pone sobre la mesa. Fuentes de la formación consultadas por laSexta se muestran hartas de un Gobierno que no hace nada en materia de vivienda "hasta que algo se hace viral". Desde la formación catalana buscan introducir medidas fiscales como desgravaciones para propietarios e inquilinos.

Sumar presiona al PSOE para expropiar la vivienda de Maricarmen y llevar el Real Decreto-ley de vivienda al próximo Consejo de Ministros

En el caso del PNV, reconocen que ha habido conversaciones sobre este Real Decreto-ley desde que decayó en el Congreso, pero aseguran desconocer cómo quiere incorporar el Gobierno las propuestas de los distintos grupos y hacerlas compatibles. "Nosotros siempre hemos dicho que la manta no llega para tapar a todos por completo y que si se tira de un lado el del otro queda al descubierto", añaden estas fuentes.

Sumar se harta y pide expropiar el piso de Maricarmen

"Se acabó el tiempo". Es la frase que ha dejado este jueves la ministra de Sumar Sira Rego al ser preguntada por la reacción que debe tener el Gobierno al desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada este miércoles en Madrid. El episodio dramático vivido con este desahucio ha provocado una ola de indignación que llevó a miles de personas a manifestarse en distintos puntos de España.

Para Sumar, el Gobierno "no puede permitir que el interés especulativo de un fondo buitre prevalezca sobre el interés general". Por lo tanto, añaden, el "único camino" posible a seguir es la expropiación de la casa en la que ha vivido Maricarmen los últimos 71 años.

Maricarmen pasa la noche en el hospital con su familia, agotada y aún sin una alternativa habitacional real

"La recuperación de la casa de Maricarmen será, además, un mensaje para el resto de actores económicos respecto a la determinación del Ejecutivo por la defensa del derecho a la vivienda", añaden fuentes de Sumar a laSexta.

"Sumar apela al PSOE y a todas las fuerzas parlamentarias a estar a la altura de la situación y aprobar estas medidas", añaden. En su cuenta de Bluesky, el ministro de Sumar Pablo Bustinduy ha defendido este posicionamiento. "La expropiación de la vivienda de Maricarmen y el Real Decreto-ley de Vivienda. El martes en el Consejo de Ministros. Sí o sí", escribe. En la misma línea ya ido Yolanda Díaz, que ha utilizado ese "sí o sí" para exigir que el Consejo de Ministros apruebe "la expropiación de la vivienda de Maricarmen y un paquete para congelar los alquileres".

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