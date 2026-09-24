Sira Rego defiende que "la forma más efectiva de ser solidarios" es llevar a los menores migrantes a la península: "Las plazas están, tiene que firmar Ceuta"

Andrea Ropero analiza la situación de los menores migrantes en Ceuta con Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, que considera que, para resolver la situación en Ceuta, "tenemos que ser conscientes de que mucha de la gente que está allí, no solo menores, tiene que venir a península".

Andrea Ropero ha entrevistado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, con la que ha hablado sobre el desahucio de Maricarmen, pero también sobre la crisis de Ceuta y la gestión de los menores migrantes.

Indica que, actualmente, hay 2.300 niños y niñas filiados en el sistema de acogida, mientras que según los servicios de infancia y la Policía podría haber todavía unos 500 niños más en situación de calle.

Rego considera "injustificable" que 55 días después de la entrada masiva no se conozca el número exacto de niños que están durmiendo al raso en Ceuta. En este punto, recuerda que "la tutela de menores no acompañados en situación de desamparo en nuestro país es de nuestras comunidades autónomas" y afirma que "la parte que puede hacer el Gobierno está hecha".

La ministra defiende que "la forma más efectiva de ser solidarios es sacar a los niños de allí y alojarlos en la península" y manda un mensaje al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas: "Él sabe que que no se pueden hacer así las cosas, que se requiere tiempo".

También apunta que el Partido Popular se encuentra en "posiciones extremistas, muy racistas, acompañando el señalamiento de migrantes y es muy peligroso".

Respecto al traslado de los menores migrantes a la península, asegura que "las plazas están", pero "tiene que firmar Ceuta". En este sentido, apunta que la comunicación con el Gobierno ceutí es prácticamente diaria y "muestran una cierta voluntad en el trabajo cotidiano y entre equipos, pero públicamente las declaraciones son diferentes".

Rego explica que entre los migrantes hay "niñas que lo único que quieren es vivir tranquilas", como una pequeña que vio con quemaduras de cigarrillos por el maltrato familiar. "Cuando se cataloga a seres humanos tan pequeños de invasores estamos deshumanizándolo todo", sostiene la ministra, que indica que la mayoría de estos niños "no quieren volver".

Para Rego, la crisis de Ceuta "es un fracaso de la política migratoria europea, que opta por externalizar fronteras, militarizarlas y, sobre todo, evitar que haya vías legales y seguras". También se muestra tajante y asegura que "80.000 personas no se mueven y entran en Ceuta sin que Marruecos tenga conocimiento de ello".

La ministra comparte los plazos de Sánchez para resolver la situación en Ceuta, pero defiende que "tenemos que ser conscientes de que mucha de la gente que está en Ceuta, no solo menores, tiene que venir a península".

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