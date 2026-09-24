Así es 'Gerbera', el dron kamikaze con el que la CIA cree que Rusia podría provocar a España en el marco de su guerra híbrida

Europa está preparada para una posible escalada por parte de Rusia. Y la amenaza es cada vez más real: la CIA alertó a los países europeos ante la posibilidad de ataques con drones en España, Francia e Italia.

La incursión de "objetivos aéreos" rusos en el espacio aéreo en Rumanía; la entrada de cuatro drones, también procedentes de Rusia, en Moldavia. La mañana del jueves 24 de septiembre, la actividad cerca de las fronteras de Ucrania es alta. Aunque lo cierto es que Europa ya está alertada de esto. Los servicios de Inteligencia europeos están convencidos de que Vladimir Putin quiere llevar a cabo acciones de desestabilización en suelo europeo, por eso Polonia ha empezado a desplegar en su frontera bloques de hormigón antitanque; por eso Finlandia está renovando todos los búnkeres y refugios en su capital, Helsinki; y por eso Emmanuel Macron ha pedido al Gobierno que prepare un plan para proteger infraestructura crítica. "La amenaza es real".

Todas estas reacciones tienen un sentido: la CIA alertó a los países europeos de posibles ataques de Rusia con drones en Europa. La guerra en Ucrania continúa, pero en Europa se habla de otro concepto, del de guerra híbrida, eso que la Unión Europea y la OTAN definen como una combinación de acciones coercitivas y subversivas, agresiones diplomáticas, militares, económicas y/o tecnológicas coordinada por actores estatales o no estatales con el fin de desestabilizar otro país sin necesidad de declararle la guerra ni invadirlo de forma abierta.

Según ha adelantado el diario 'El Mundo' en exclusiva, varios países europeos, incluido España, fueron informados de posibles ataques con drones, lanzados desde el mar, ocultos en el contenedor de un barco. Una fuente cerca al Ministerio de Defensa de Lituania, bajo condición de anonimato, aseguró que incluso tienen información del tipo de dron que usaría Moscú en un hipotético ataque contra España, Francia o Lituania: un 'Gerbera', un dron de fabricación rusa multipropósito, diseñado para misiones kamikaze, reconocimiento y retransmisión de señales, en el marco de la guerra electrónica.

La primera vez que Rusia usó un 'Gerbera' fue precisamente en su guerra contra Ucrania: inicialmente se usó como señuelo, para distraer y saturar la defensa aérea ucraniana, dado que se parece al 'Shahed-136', un dron más letal. En julio de 2025, Lituania advirtió de la entrada en su espacio aéreo de un dron procedente de Bielorrusa que se estrelló en un campo de entrenamiento militar. Días antes, otro dron, identificado como un 'Gerbera', ingresó en el espacio aéreo del país procedente también de Bielorrusia, según la radiotelevisión lituana LTR. En esta segunda ocasión, también se consideró que podría tratarse de otro 'Gerbera'. Ya entonces lo definían como un dron de estructura y modelo similar a los 'Shahed', de fabricación iraní, que pueden transportar de 50 a 150 kilos de explosivos y que son considerablemente más baratos que oros.

El 'Gerbera', similar al 'Shahed-136' aunque algo más pequeño, está equipado con componentes que aumentan su resistencia a la guerra electrónica, dificultando la interrupción de las operaciones del dron. Algunos, aunque no todos, pueden llevar carga explosiva. Se cree que el 'Gerbera' puede alcanzar unos 300 kilómetros cuando no está equipado con carga útil de combate, algo menos cuando sí la lleva. Sin embargo, la base de datos de sanciones de la Inteligencia ucraniana asegura que tiene un alcance de vuelo de hasta 600 kilómetros.

Según Rusia, el dron puede desplegarse en tres tipos de configuraciones: como dron kamikaez, equipado con una ojiva explosiva; para labores de reconocimiento, vigilancia y recopilación de Inteligencia; y como señuelo, para distraer las defensas aéreas de otros objetivos. Desde finales de julio de 2024, Rusia ha usado muchos 'Gerbera' en su guerra en Ucrania, principalmente como señuelo, aunque en abril de 2025 se documentó un primer caso de un 'Gerbera' armado para un ataque táctico directo. Además de en Lituania, también algunos 'Gerbera' han entrado en el espacio aéreo polaco, concretamente hace un año, cuando el Ejército vivió lo que entonces definió como una "violación sin precedentes" de su espacio aéreo.