Ni una palabra de Maricarmen: Feijóo guarda silencio sobre su desahucio mientras el PP insiste en hablar de la okupación como principal problema de la vivienda

Los detalles El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no ha querido hacer un solo comentario sobre esta situación. De hecho, unas horas después del desahucio fue preguntado por ello y evitó hablar asegurando que había "venido a otra cosa".

El Partido Popular ha mantenido silencio tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, que ha causado conmoción en España. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evitó comentar el caso, siguiendo la línea de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien minimizó el hecho al compararlo con los 25.500 desahucios anuales en el país. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, mostró empatía, pidiendo humanidad para Maricarmen. Cuca Gamarra, del PP, envió su cariño a la afectada, pero culpó al Gobierno de Pedro Sánchez por la situación. El PP sigue centrando su discurso en la okupación, pese a su baja incidencia real.

Silencio absoluto. Esa ha sido la respuesta del PP durante las 24 horas posteriores al desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que este miércoles fue expulsada de su vivienda, en un caso que ha conmocionado a España. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no ha querido hacer un solo comentario sobre esta situación. De hecho, unas horas después del desahucio fue preguntado por ello y evitó hablar asegurando que había "venido a otra cosa".

Feijóo ha mantenido la línea impuesta por la Isabel Díaz Ayuso, que ha optado por quitarle peso a este caso. "Es un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre un lanzamiento que se ha producido en su propia región. Del mismo modo ha respondido la presidenta de Baleares, Marga Prohens, que afirma que no va a "entrar a comentar cada desahucio".

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha sido el que más empatía ha mostrado hacia Maricarmen, reclamando "humanidad" para ella. "No me gusta en absoluto ver este tipo de imágenes", ha asegurado.

También ha mandado "todo el cariño a Maricarmen" Cuca Gamarra, vicesecretaria general de Regeneración Institucional del PP. Sin embargo, lo ha hecho para, unos segundos más tarde, señalar a Moncloa. "Ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez han conseguido este logro lamentable", ha asegurado.

Mientras tanto, el PP sigue hablando de la okupación como el principal problema del mercado de la vivienda. Según Ayuso, el Gobierno "está fomentando la okupación y la inquiokupación". Un problema que en realidad afecta a tan solo el 0,06% de las viviendas del país.

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