Wyoming, sobre la empresa que desahució a Maricarmen: "Si hubiera un campeonato de malas personas, se llevaban una medalla"

Como ha denunciado la abogada de la mujer de 87 años, Beatriz Duro, se intentó negociar con Urbagestión, que se negaron a buscar alternativas y, además, no mostraron una pizca de humanidad con la situación de Maricarmen.

Este miércoles se ejecutaba el desahucio de Maricarmen, que abandonaba su casa a la fuerza después de 70 años. Unas duras imágenes que pudieron verse en El Intermedio, gracias al reportaje de Andrea Ropero, que estaba presente en el momento que entraban los agentes de la Policía Nacional al domicilio.

En España, tras el suceso, se han producido numerosas protestas en apoyo a Maricarmen y, además, criticar la grave crisis que atraviesa nuestro país en torno a la vivienda. "El sindicato de inquilinas va a seguir con sus protestas como la que ha convocado para este sábado en la Puerta del Sol de Madrid", expone Sandra Sabatés.

La presentadora señala que lo ocurrido a Maricarmen ha servido para que mucha gente "tome conciencia de la gravedad de la crisis de la vivienda". El Gran Wyoming expone que el caso de Maricarmen "es la gota que colma el vaso de un problema que se ha enquistado".

La mujer de 87, en estos momentos, se encuentra ingresada en el Hospital Gregorio Marañón, "y todo parece indicar que seguirá en observación unos días debido a un cuadro de agotamiento severo". Por el momento, se desconoce dónde va a vivir ya que continua sin una solución habitacional.

Sandra destaca el comportamiento de Urbagestión, que no han tenido la intención de negociar con ella ni han mostrado "una pizca de humanidad", algo que ha denunciado Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, que pertenece al Sindicato de Inquilinas.

"Si hubiera un campeonato del mundo de malas personas, estos tipos se llevaban una medalla", sentencia Wyoming, "y seguro que aprovechaban el pódium para hacer tres coquetos apartamentos".

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