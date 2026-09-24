Una vecina de La Granja de la Costera defiende las campanas frente a Isma Juárez: "Dan vida al pueblo"

El reportero se ha trasladado hasta este municipio valenciano en el que sus vecinos han hecho un referéndum sobre cuándo podían sonar las campanas de la iglesia. Isma ha charlado con varios vecinos para conocer su opinión sobre este hecho.

Isma Juárez se vuelve a convertir en reportero de investigación para profundizar en el conflicto que ha surgido en La Granja de la Costera, en Valencia, debido a las campanas de la iglesia del municipio. Yolanda, una vecina le cuenta al reportero que un hombre "se ha quejado de que las campanas suenen 24 horas".

"¿Hay más vecinos calientes con el tema?", pregunta Juárez. La vecina cuenta que se hizo un referéndum sobre la cuestión y que 84 vecinos apoyaban mantener las campanas durante todo el día, mientras que 20 creían que debían sonar solo desde las 8 de la mañana a las 11 de la noche. "Será gente que le molesta todo", asevera la señora, "las campanas dan vida al pueblo".

Yolanda no puede esconder su fanatismo hacia las campanas y le confiesa a Isma que le gustaría que las campanas sonaran "a todas las horas, a la hora, al cuarto, a la media, a la menos cuarto...". "Yo estaría loco", responde Isma, "parecería que las lleva Chimo Bayo".

Juárez charla con otro vecino, Antonio, sobre este hecho. El no esconde que él voto sí a las campanas. El vecino explica que conoce al hombre que se quejó "de vista", pero que nunca ha hablado con él. A Antonio le habría gustado poder hacerlo para saber por qué se había quejado.

El reportero también tiene la oportunidad de hablar con Conchi, otra vecina, que se postula, además, como nueva reportera de El Intermedio. Juárez le da el micro y ella se anima a hacer una crónica de lo que ha ocurrido en su pueblo. "La Granja necesita campanas", afirma, "y los de alrededor... son campanitas". "No tire 'beef' contra otros pueblos de campanas porque se lía", le pide Isma. "Las campanas buenas son las de La Granja", sentencia Conchi.

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